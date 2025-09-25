10-50 баллов за одно задание: почему родители российских учеников взбунтовались

Родителей российских учеников возмутила новая система оценивания в школах. Они требуют, чтобы методика была отменена в образовательных учреждениях. Мамы и папы собирают подписи и пишут в надзорные органы жалобы.
Дело в том, что, по мнению родителей, их дети из-за новой системы не смогут набрать нужный балл для поступления в вузы.
Теперь каждое задание, выполненное учеником, имеет свой "вес". Это, как считают многие родители, плохо будет отражаться на успеваемости в классах.
"Если раньше дети за выполнение заданий, контрольных, решения задач, участие в олимпиадах и ответы на уроке получали традиционные оценки, например, тройки или пятерки, то теперь у каждого типа задания будет свой "вес" — от 10 до 50 баллов", — рассказала тюменка Наталья Перцова в соцсетях.
Школьники и родители, которые испытали средневзвешенный метод оценивания еще в 2024 году, не понимают, для чего исполнители ввели новые правила.
"Теперь на некоторых уроках ставят оценки только по контрольным работам. Если одну из них ученик "завалил" перекрыть ее "пятерками" и "четверками" у него не получится, ведь преподаватели не дают им и шанса, отказывая в дополнительных заданиях, диктантах или устных опросах", — рассказывает одна из недовольных мам ученицы.
Она отметила, что из-за этого класс "хорошистов", где учится ее ребенок, за год превратился в "отстающих".
Добавим, что даже несмотря на волну протестов, некоторые родители поддержали веяние современного образования, сообщает tmn.aif.ru.
