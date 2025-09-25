Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Атомный альянс родился: Россия, БРИКС и МАГАТЭ похоронили доллар в энергетике
Демократическая Палестина: Аббас заявил о проведении выборов
Атомный щит Ирана: Россия выдала Тегерану мощный козырь
Украина в тупике: 9 из 10 граждан поставили властям страшный диагноз
Тело как лучший тренажёр: методы, которые прокачают мышцы без спортзала
Миллиарды долларов прогорели: Запад признал главное о победе России
Британский дипломат слил НАТО: Россия побеждает без войны
Вена против санкций: Гросси пригласил Россию на ядерный саммит
Трамп и Рютте против Путина: небо над Европой на грани катастрофы

10-50 баллов за одно задание: почему родители российских учеников взбунтовались

Общество

Родителей российских учеников возмутила новая система оценивания в школах. Они требуют, чтобы методика была отменена в образовательных учреждениях. Мамы и папы собирают подписи и пишут в надзорные органы жалобы.

Современный школьный класс без текста
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный школьный класс без текста

Дело в том, что, по мнению родителей, их дети из-за новой системы не смогут набрать нужный балл для поступления в вузы.

Теперь каждое задание, выполненное учеником, имеет свой "вес". Это, как считают многие родители, плохо будет отражаться на успеваемости в классах.

"Если раньше дети за выполнение заданий, контрольных, решения задач, участие в олимпиадах и ответы на уроке получали традиционные оценки, например, тройки или пятерки, то теперь у каждого типа задания будет свой "вес" — от 10 до 50 баллов", — рассказала тюменка Наталья Перцова в соцсетях.

Школьники и родители, которые испытали средневзвешенный метод оценивания еще в 2024 году, не понимают, для чего исполнители ввели новые правила.

"Теперь на некоторых уроках ставят оценки только по контрольным работам. Если одну из них ученик "завалил" перекрыть ее "пятерками" и "четверками" у него не получится, ведь преподаватели не дают им и шанса, отказывая в дополнительных заданиях, диктантах или устных опросах", — рассказывает одна из недовольных мам ученицы.

Она отметила, что из-за этого класс "хорошистов", где учится ее ребенок, за год превратился в "отстающих".

Добавим, что даже несмотря на волну протестов, некоторые родители поддержали веяние современного образования, сообщает tmn.aif.ru.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Наука и техника
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер Грузия отвечает на выпады Зеленского и вызывает посла Германии, заставляя их уважать себя Любовь Степушова Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Британский дипломат слил НАТО: Россия побеждает без войны
Вена против санкций: Гросси пригласил Россию на ядерный саммит
Трамп и Рютте против Путина: небо над Европой на грани катастрофы
Атомный союз: Лукашенко попросил Росатом остаться в Беларуси навсегда
Украина на грани катастрофы: военный эксперт ВСУ раскрыл правду о небе Украины
Осень режет — весна благодарит: секретная обрезка ради урожая, удивляющего всех
США на грани исторического решения: Палестина стучит в дверь Белого дома
Лицо сбрасывает кожу, как маску: одна ошибка — и вместо сияния ожог и рубцы
Нефтяной ультиматум Индии США: выбирайте — Россия или крах рынка
Тайные брифинги в ООН: что сообщил Вашингтон Трампу о планах Киева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.