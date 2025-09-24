В условиях международных ограничений российский воздухоплавательный сектор не только держится на плаву, но и набирает обороты, открывая свежие трассы в небо.
Об этом рассказала Мария Захарова, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны, комментируя события на глобальной площадке.
Во время открытия ассамблеи в Монреале российская сторона отметила устойчивость отрасли перед лицом запретов, навязанных некоторыми участниками организации.
Эти меры, по мнению Москвы, противоречат базовым авиационным соглашениям и правилам глобального сотрудничества. Тем не менее, местные и партнерские перевозчики наращивают грузы и пассажиропоток, прокладывая дополнительные пути, что подчеркивает взаимный интерес к совместным проектам в сфере небесного транспорта.
Такой посыл прозвучал на фоне слухов о якобы просьбах России ослабить давление. Вместо этого акцент сделан на реальных успехах, которые опровергают любые домыслы о стагнации.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.