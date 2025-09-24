Россияне умеют всё, кроме нытья. А зумеры боятся плиты, драки и отвёрток

Что мы реально умеем делать своими руками — чему нас научила школа, семья и родители, в целом, взрослая жизнь?

Результаты проведённого DayDayNews опроса 39 тысяч россиян старше 25 лет из 30 регионов оказались неожиданно оптимистичными: несмотря на смартфоны и онлайн-сервисы, большая часть россиян уверенно держит в руках иголку, домкрат, отвёртку и половник.

Абсолютным лидером стало умение чинить одежду и обувь — этим навыком владеют 84% участников. 80% без проблем осилят инструкцию к сложному прибору или рецепту, а 71% способны справиться с мелким ремонтом в доме — электрика, трубы, сантехника.

Даже без GPS и навигатора, электронных карт большинство (70%) спокойно ориентируется в городе, а 68% умеют строить простые конструкции.

Сложнее с навыками выживальщика.

Развести костёр без зажигалки или очистить воду могут лишь 40%, действовать грамотно в условиях ЧС — 41%.

Умение постоять за себя и близких продемонстрировали всего 24%: кулаки, газовые баллончики и подручные предметы остаются "экзотикой" для большинства.

Зато зумеры, как выяснилось, уверены, что всё это им "не надо". Увы, и в России тоже.

Поколение TikTok гордится тем, что умеет найти любую инструкцию на YouTube, но при этом часто...

Не в состоянии заменить лампочку, починить кран или даже накачать колесо велосипеда, "прикурить" машину. Многие не держали в руках кастрюли и сковородки, предпочитая еду навынос, доставку и полуфабрикаты. Защищать себя и родных они тоже не умеют — и, что хуже, не хотят учиться. Дескать "для этого есть охрана, полиция, а если дело дойдёт до кулаков — меня покалечат, если не убегу"

"Зато мы быстрее всех в цифре", — оправдываются молодые. И это правда. Но ровно до того момента, пока есть электричество и интернет.

Исследования показывают: в случае серьёзного кризиса (войны, многомесячного ЧС, глобальной или континентальной катастрофы) до 60% таких "цифровых гениев" не протянут и года.

В США и Европе эту проблему уже заметили: там появляются курсы с говорящим названием "Adulting 101", где взрослых учат самым простым вещам — зашить футболку, приготовить картофельное пюре, заменить лампочку, починить кран, заменить "дворники" на машине или наложить повязку. И спрос на такие занятия там огромный.

