Протезы будущего уже в России: уникальный центр в ЛНР сотворит чудо

На встрече с президентом России Владимиром Путиным руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил о предстоящем запуске центра для всесторонней реабилитации участников боевых действий.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Путин

Он пояснил, что учреждение разместят в живописной зоне отдыха в станице Луганской, на территории бывшего лагеря "Сосновый", где преобладают хвойные леса и песчаные почвы. По его словам, уже достигнуты соглашения с федеральным министерством труда для реализации этого замысла.

В новом комплексе планируют предоставлять полный спектр услуг для бывших военнослужащих: от тщательных медицинских проверок и сеансов с психологами до монтажа искусственных конечностей. Глава региона особо отметил необходимость вовлечения специалистов из фонда "Защитники Отечества", которые будут помогать в подготовке необходимых бумаг и получении положенных преимуществ, чтобы упростить процесс для ветеранов.

Кроме того, Пасечник поделился планами по передаче луганского предприятия по производству протезов и ортезов в управление государственной корпорации "Ростех". После модернизации там наладят выпуск передовых бионических устройств, что значительно улучшит качество помощи нуждающимся.