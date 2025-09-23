Расплата за возвраты: бизнес научится защищаться от потребителей

Министерство экономического развития РФ намерено до конца текущего года обсудить возможность введения специального "невозвратного тарифа" для определенных категорий товаров в сфере электронной коммерции.
Эта инициатива, вдохновленная аналогичными механизмами в авиаперевозках, направлена на предотвращение злоупотреблений со стороны покупателей, что должно помочь стабилизировать рынок и защитить интересы бизнеса.
Во время обсуждения на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации министр подчеркнул, что подобная мера могла бы способствовать снижению конечных цен на товары отечественного производства. Он указал на необходимость тщательного анализа и консультаций с представителями предпринимательского сообщества, а также с органами, контролирующими права потребителей, чтобы избежать негативных последствий.
Одной из ключевых проблем, по мнению министра, является отсутствие контроля за действиями недобросовестных покупателей в онлайн-продажах. Например, часто встречаются случаи, когда клиенты заказывают крупные партии товаров, но не забирают их, или возвращают одежду после использования, особенно в период после праздников. Такие практики не регулируются, что приводит к дополнительным расходам для продавцов и, в итоге, к искусственному росту цен.
Министр выразил надежду, что рассмотрение этого вопроса до конца года станет эффективной мерой поддержки для бизнеса, особенно в преддверии пиковых сезонов продаж, и поможет создать более справедливые условия на рынке.
Уточнения
Министерство экономического развития Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития.
Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.