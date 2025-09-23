Расплата за возвраты: бизнес научится защищаться от потребителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Министерство экономического развития РФ намерено до конца текущего года обсудить возможность введения специального "невозвратного тарифа" для определенных категорий товаров в сфере электронной коммерции.

Эта инициатива, вдохновленная аналогичными механизмами в авиаперевозках, направлена на предотвращение злоупотреблений со стороны покупателей, что должно помочь стабилизировать рынок и защитить интересы бизнеса.

Во время обсуждения на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации министр подчеркнул, что подобная мера могла бы способствовать снижению конечных цен на товары отечественного производства. Он указал на необходимость тщательного анализа и консультаций с представителями предпринимательского сообщества, а также с органами, контролирующими права потребителей, чтобы избежать негативных последствий.

Одной из ключевых проблем, по мнению министра, является отсутствие контроля за действиями недобросовестных покупателей в онлайн-продажах. Например, часто встречаются случаи, когда клиенты заказывают крупные партии товаров, но не забирают их, или возвращают одежду после использования, особенно в период после праздников. Такие практики не регулируются, что приводит к дополнительным расходам для продавцов и, в итоге, к искусственному росту цен.

Министр выразил надежду, что рассмотрение этого вопроса до конца года станет эффективной мерой поддержки для бизнеса, особенно в преддверии пиковых сезонов продаж, и поможет создать более справедливые условия на рынке.

Министерство экономического развития Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
