Секретное оружие соискателя: как написать сопроводительное письмо, чтобы вас точно заметили

Эффективное сопроводительное письмо помогает работодателю лучше понять кандидата и выделить его среди других претендентов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина за столом с документами

По словам специалиста, сопроводительное письмо не имеет строгого формата, его главная задача — дополнить резюме и показать мотивацию кандидата.

"Письмо обычно делится на три абзаца. В первом вы объясняете, почему вас привлекает данная индустрия, куда вы стремитесь устроиться. Во втором раскрываете, почему выбрали конкретную компанию. В третьем рассказываете о себе и своих сильных сторонах", — пояснил Мурадян.

Он добавил, что формальные требования отсутствуют, важно показать искреннюю заинтересованность.

"Главная задача письма — дополнить резюме и показать мотивацию. Здесь можно раскрыть детали, которые не помещаются в резюме, и обратить внимание на индивидуальные качества кандидата", — уточнил HR-эксперт.

Мурадян также отметил, что использование ключевых слов в сопроводительном письме необязательно.

"Ключевые слова нужны в резюме, чтобы его заметила система поиска. Сопроводительное письмо читают более вдумчиво — главное раскрыть суть и личные качества, чтобы оно привлекло внимание работодателя и выделило кандидата среди других", — заключил он.