Улыбка с изюминкой: как китайская молодежь украшает зубы татуировками на коронках

Общество

В Китае всё чаще можно услышать о новом необычном способе самовыражения — татуировках на зубах. Для одних это оригинальное украшение, подчеркивающее индивидуальность, для других — часть модной стоматологической услуги. Тренд охватывает прежде всего молодое поколение, которое стремится не просто улыбаться красиво, но и делать улыбку уникальной.

Зубы
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зубы

Что такое татуировка на зубах

Татуировка наносится не на сам зуб, а на поверхность коронки, изготовленной с помощью 3D-печати. Стоматологическая коронка становится "полотном", на которое наносят рисунок или символ. Такой способ полностью безопасен: естественный зуб остаётся защищённым под коронкой, а изображение существует лишь на искусственной поверхности.

В отличие от татуировки на коже, которая делается навсегда, зубная татуировка может быть заменена в любой момент — достаточно поменять коронку. Именно эта временность делает её особенно привлекательной для тех, кто любит эксперименты с внешностью.

Зачем делают зубные татуировки

Мотивация у людей разная. Одни выбирают символы, связанные с удачей и благополучием: счастливые числа, иероглифы с позитивным смыслом. Другие наносят инициалы любимых или фразы вроде "зарабатывать деньги" или "достигать целей".

Есть и те, кто воспринимает процедуру как элемент моды: вместо классической однотонной коронки они получают индивидуальную модель, которая выглядит как дизайнерская работа.

Советы шаг за шагом

1. Выберите стоматологическую клинику, где есть опыт в 3D-печати и художественном оформлении коронок.
2. Обсудите дизайн заранее: лучше, если рисунок будет лаконичным и чётким.
3. Узнайте у врача, какой материал коронки оптимален для долговечности.
4. Проверьте, есть ли гарантия на работу и возможность быстрой замены.
5. После установки следуйте рекомендациям по уходу, чтобы сохранить рисунок ярким.

FAQ

Как выбрать клинику для татуировки на зуб?

Стоит ориентироваться на стоматологии, где используют 3D-печать и качественные материалы, а также предлагают гарантию на работу.

Сколько стоит процедура?

Цена зависит от материала и сложности рисунка. В среднем — на 20-40% дороже стандартной коронки.

Что лучше — зубная татуировка или грилзы?

Грилзы можно снимать, а татуировка остаётся до замены коронки. Всё зависит от того, нужен ли вам временный аксессуар или постоянный эффект.

3 интересных факта

1. В Японии подобные эксперименты начались ещё в 90-е, но тогда их считали экзотикой.
2. В США стоматологи предлагают фанатам команд коронки с эмблемами клубов.
3. В Китае некоторые клиники дарят татуировку на зуб как бесплатный бонус при установке коронки.

Исторический контекст

Украшение зубов — не новый тренд. У древних майя зубы инкрустировались нефритом, у викингов находили следы насечек на эмали. В Европе XIX века золотые вставные зубы были показателем статуса. Современные татуировки на коронках — это продолжение этой традиции, только с использованием цифровых технологий и современных материалов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
