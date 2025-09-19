Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Северный Кавказ держится, столицы сдаются: где люди останутся, а где исчезнут

Общество

Демографическая ситуация в России остаётся одной из самых обсуждаемых тем среди специалистов и политиков. Новые исследования показывают тревожные тенденции: если сохранить нынешний уровень рождаемости, смертности и миграции, население страны к концу XXI века может сократиться почти вдвое.

Кремль
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Кремль

По данным проекта "Если быть точным", к 2100 году в России может остаться всего 81 миллион человек. Если же исключить влияние миграции, то цифра окажется ещё ниже — около 68 миллионов.

Прогнозы учёных и сравнение с ООН

Исследование соотносится с оценками ООН. В их "низком сценарии" численность населения России составит 88 млн человек. Средний прогноз даёт 126 млн, а высокий — 176 млн. Таким образом, даже пессимистичный сценарий международных экспертов выглядит более мягким по сравнению с некоторыми внутренними расчётами.

Региональные особенности

Ситуация в разных регионах страны будет складываться по-разному. На Северном Кавказе демографический спад заметно сдерживает высокая рождаемость и низкая смертность. В то время как в крупнейших мегаполисах, Москве и Санкт-Петербурге, решающим фактором станет миграция.

Без притока новых жителей Москва рискует потерять более 60% населения, а Санкт-Петербург — более половины. Это значит, что регионы с развитой экономикой и инфраструктурой в первую очередь зависят от внутренней и внешней мобильности населения.

Старение населения: что ждёт Россию

К 2100 году почти четверть населения страны будет старше 65 лет. При этом доля детей снизится до 13%. Такой дисбаланс означает рост демографической нагрузки: на всё меньшее количество работающих людей придётся всё больше пенсионеров. Экономические последствия будут выражаться в увеличении расходов на социальные программы, здравоохранение и пенсионные выплаты.

Три интересных факта

1. В 1900 году население Российской империи составляло около 136 млн человек — почти столько же, сколько в современной России.
2. В Японии уже сейчас доля пожилых людей превышает 28%, и страна активно разрабатывает технологии ухода и роботизации.
3. В мире есть регионы, где численность населения продолжает расти рекордными темпами: например, в Африке к 2100 году прогнозируют более 4 млрд человек.

Исторический контекст: демографические спады в России

Россия уже переживала периоды серьёзных демографических потрясений. В начале XX века — революции и войны, затем Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней. В 1990-е годы страна столкнулась с резким падением рождаемости и ростом смертности. Сегодняшние прогнозы во многом продолжают эти исторические тенденции, показывая, что демография — это результат десятилетий социально-экономической политики.

