Раздел совместного имущества: неожиданные нюансы, о которых мало кто знает

Общество

Совместно нажитое имущество супругов в браке делится поровну, но при этом важно учитывать, какие активы приобретались до брака. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал управляющий партнер и юрист юридической компании "Закон и Налоги" Алексей Гатин.

Раздел имущества
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раздел имущества

По словам эксперта, сначала необходимо определить, является ли имущество совместно нажитым.

"Совместно нажитым считается имущество, приобретенное в период брака. Если, например, один из супругов купил квартиру до брака и потом использовал средства от ее продажи для покупки новой квартиры в браке, то стоимость, внесенная до брака, учитывается как личная собственность, а оставшаяся часть делится поровну", — пояснил Гатин.

Он отметил, что при разделе имущества не учитывается уровень дохода супругов.

"Даже если один из супругов имеет высокий доход, а второй не работает и ведет домашнее хозяйство, все равно деление идет 50 на 50. Ведение быта приравнивается к вкладу второго супруга", — добавил юрист.

Гатин также напомнил о важности учета долгов семьи.

"Все обязательства, включая кредиты, делятся пропорционально. Если долг семьи составляет 5 миллионов рублей, то он также делится поровну между супругами. При этом есть нюансы, когда учитываются индивидуальные вклады каждого супруга при расчете долей", — подчеркнул эксперт.

Юрист отметил, что дети при разделе имущества учитываются только в случае, если их доля напрямую использовалась для приобретения активов.

"Важно понимать, что в большинстве случаев имущественные споры решаются на основе равного распределения, с учетом конкретных вкладов и обязательств супругов", — заключил Гатин. 

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
