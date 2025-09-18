Цели России: Путин назвал две главные задачи, которые необходимо выполнить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время беседы с руководителями фракций в парламенте указал, что достижение успеха в специальной военной операции входит в число приоритетных целей государства.

Сергей Шойгу и Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Шойгу и Владимир Путин

Он также подчеркнул, что не менее важным направлением остается решение вопросов, связанных с населением, включая рост рождаемости и поддержку семей.

Уточнения

Демогра́фия — наука о закономерностях численного развития населения. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
