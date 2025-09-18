Новые уловки мошенников в интернете: как не стать жертвой фишинга в 2025 году

Самыми популярными схемами фишинга остаются те, которые используют психологическое воздействие на человека и актуальные информационные поводы. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина разочарован после мошенничества

По словам эксперта, мошенники подстраивают свои схемы под текущие новости и распродажи, чтобы заинтересовать пользователя и побудить его перейти на поддельный или сомнительный сайт.

"Первый шаг мошенника — привлечь внимание человека, второй — заинтересовать его предложением, например, скидкой или выгодным товаром. Особенно активно такие схемы работают во время ежегодных распродаж крупных интернет-площадок", — пояснил Ульянов.

Он добавил, что многие жертвы фишинга не способны сразу отличить поддельный сайт от настоящего, а злоумышленники используют методы социальной инженерии, влияя на психику пользователей.

"Важно доверять только проверенным источникам информации. Если это рекламная рассылка, пост в соцсети или тематическая группа — не стоит переходить по сомнительным ссылкам. Любые попытки создать ощущение срочности или давления, например "только сегодня" или "осталось 15 минут", должны насторожить", — отметил эксперт.

Ульянов подчеркнул, что такие простые меры позволяют избежать большинства мошеннических схем и финансовых потерь.

"Даже если предложение кажется выгодным, оно может оказаться ловушкой. Отказываться от сомнительных переходов и тщательно проверять источники — это самый надежный способ защитить себя", — заключил эксперт.