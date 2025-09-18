Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В российском руководстве высоко оценивают инициативы парламентских объединений по вовлечению бывших участников специальной военной операции в избирательные процессы.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Глава государства Владимир Путин выразил признательность лидерам фракций за то, что они предлагают таких кандидатов на различные должности.

Во время обсуждения в Государственной думе президент подчеркнул необходимость продвижения ветеранов на ключевые позиции в управлении. По его мнению, это поколение способно стать надежной опорой для будущего страны, и об этом стоит задуматься заранее.

Ранее руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова информировала, что в рамках Единого дня голосования 2025 года в качестве претендентов на разные уровни власти зарегистрировано 1616 человек, имеющих опыт участия в СВО.

Уточнения

Э́лла Алекса́ндровна Памфи́лов — советский и российский политический и государственный деятель.

