В российском руководстве высоко оценивают инициативы парламентских объединений по вовлечению бывших участников специальной военной операции в избирательные процессы.
Глава государства Владимир Путин выразил признательность лидерам фракций за то, что они предлагают таких кандидатов на различные должности.
Во время обсуждения в Государственной думе президент подчеркнул необходимость продвижения ветеранов на ключевые позиции в управлении. По его мнению, это поколение способно стать надежной опорой для будущего страны, и об этом стоит задуматься заранее.
Ранее руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова информировала, что в рамках Единого дня голосования 2025 года в качестве претендентов на разные уровни власти зарегистрировано 1616 человек, имеющих опыт участия в СВО.
Уточнения
Э́лла Алекса́ндровна Памфи́лов — советский и российский политический и государственный деятель.
