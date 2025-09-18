Монолитная стена: Путин раскрыл главный секрет России

В ходе беседы с главами фракций в парламенте российский лидер Владимир Путин отметил, что граждане страны своим участием в голосовании укрепили основу государственной системы.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Он выразил признательность всем, кто пришел на участки во время Единого дня голосования, включая тех, для кого это было связано с рисками.

Президент подчеркнул, что такая активность демонстрирует надежность политических механизмов России, подтверждая их устойчивость в различных условиях. По его словам, это особенно важно для поддержания баланса и единства в обществе.