Лидеры фракций в Ново-Огарево: Путин проведет встречу с представителями Госдумы

Российский лидер Владимир Путин запланировал на четверг, 17 сентября, общение с главами ключевых политических объединений в парламенте. Эту информацию подтвердил представитель президента Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Путин

Как пояснил пресс-секретарь, в этот день глава государства будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево, где посвятит время взаимодействию с руководителями фракций нижней палаты законодательного органа.

В частности, ожидается диалог с представителями "Единой России", коммунистами из КПРФ, либерал-демократами из ЛДПР, социалистами из "Справедливой России — За правду" и новичками из "Новых людей". Основная часть обсуждения пройдет в публичном формате, без ограничений для прессы.