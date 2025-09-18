Казачьи представители включены в состав ОП ещё 4 регионов РФ

Казаки продолжают активно включаться в деятельность институтов гражданского общества. Результатом взаимодействия Всероссийского казачьего общества с органами власти стало включение казачьих представителей в состав общественных палат ещё четырёх субъектов нашей страны.

Фото: Пресс-служба Всероссийского казачьего общества Заседание президиума Совета при президенте по делам казачества, Калининград

Кто вошёл в состав Общественных палат

Артём Алябьев , Кабардино-Балкарская Республика

, Кабардино-Балкарская Республика Виктор Махиня , Камчатский край

, Камчатский край Дмитрий Рудавин , Красноярский край

, Красноярский край Андрей Боедов, Смоленская область

Каждый из них будет представлять интересы казачьих обществ на региональном уровне, участвуя в разработке и продвижении социально значимых инициатив.

Но и это ещё не все дела, которыми будут заниматься казаки.

Поддержка традиций и патриотического воспитания

На новом месте работы члены общественных палат также займутся развитием казачества и укреплением его исторических традиций. Будут продвигать патриотические проекты воспитания молодёжи.

Ещё одно важное дело, которое становится также актуальным в нашем обществе, — это сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Страна живёт в трудные времена проведения специальной военной операции. Помимо поддержки бойцов на передовой, вопрос поддержки социальных инициатив остаётся не менее важным. Это не только адаптация военнослужащих, которые возвращаются в мирную жизнь, но и поддержка их семей, развитие городской и деревенской инфраструктуры.

Казачество укрепляет позиции в регионах России

Казаки уже успешно представлены в общественных палатах ряда регионов и зарекомендовали себя как активные и ответственные участники общественной жизни. Новые назначения позволяют расширить географию их присутствия и усилить влияние на процессы, происходящие в гражданском обществе.

Стратегия Всероссийского казачьего общества

Всероссийское казачье общество продолжит системную работу по развитию институтов гражданского представительства казаков в регионах. Это важный шаг к повышению роли казачества в жизни страны, укреплению его взаимодействия с государством и обществом.