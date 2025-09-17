Эксперты заявляют, что уровень благосостояния в стране никак не влияет на устранение проблем с рождаемостью. Наоборот, часто даже усиливает их.
На примере Венгрии можно наблюдать, как масштабная поддержка семей немного помогла улучшить демографию. Так же происходит и в мечтах, где сильны религиозные традиции, — рождаемость выше, но не настолько, чтобы переломить тенденцию.
Если государство просто будет раздавать деньги, это только повлияет на повышение цен и инфляцию.
Европейцы же "ставят" на миграцию, но выгоду приносят только квалифицированные специалисты, тогда как неквалифицированные переселенцы чаще становятся нагрузкой.
Россия выглядит стабильнее в сравнении с многими государствами: тут есть потенциал роста через повышение производительности, развитие транспорта и улучшение качества управления, сообщает argumenti.ru.
Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.