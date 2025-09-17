Что ждет срочников в случае введения круглогодичного призыва? Объяснили в Госдуме

2:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Круглогодичный призыв на военную службу в случае ее введения позволит проводить медицинские комиссии призывников в течение года, не перегружая врачей и не создавая очередей в комиссиях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Вооружённые силы Российской Федерации

Ранее РИА Новости сообщало, что комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента.

Колесник, комментируя инициативу, пояснил, что речь идет не о расширении сроков службы, а об оптимизации работы военно-врачебных комиссий.

"Призыв как был, так и останется с 1 октября по 31 декабря и с 1 апреля по 15 июля. Круглогодичный формат позволит призывникам пройти все необходимые комиссии в течение года, а не за ограниченные три месяца. Это снизит нагрузку на врачей и сократит очереди, а также обеспечит корректное распределение по частям в соответствии с состоянием здоровья", — отметил депутат.

Он добавил, что традиционный формат призыва создает большую нагрузку для врачей и нарушает работу отделений.

"Медики вынуждены надолго покидать свои учреждения, чтобы провести комиссии призывников. Это создает перегрузки и сбои в работе отделений, особенно в хирургии и других специализированных подразделениях. Круглогодичный формат позволит распределить проверки более равномерно и избежать подобных проблем", — пояснил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что новый порядок не повлияет на направление призывников в зону спецопераций.

"Призывники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции — там службу несут только контрактники. Цель изменений — сделать процесс прохождения комиссии и призыва более удобным как для граждан, так и для медицинских специалистов", — заключил Колесник.