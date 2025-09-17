Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Детский сад для собак: стал известен возраст, когда собаки начинают понимать мир
Снег или дождь зимой? Синоптики раскрыли, какой будет зима в разных регионах России
Она была счастлива: почему Алла Довлатова уличила Пугачёву во лжи о браке с Киркоровым
Театр против штормов: почему легендарное шоу показали именно на Карибах
Не остался в долгу: Михаил Ширвиндт дал резкий совет критикующим его за поддержку Пугачёвой
Яичница, которая удивит: всего одна деталь превращает завтрак в шедевр
Страх сцены мешает выступать? Эти проверенные техники помогут не бояться
Это не победа — это разгром: Казахстан устроил настоящий нокаут мировому боксу
Кремль дал ответ: будет ли Путин присутствовать на финале Интервидения

Что ждет срочников в случае введения круглогодичного призыва? Объяснили в Госдуме

2:10
Общество

Круглогодичный призыв на военную службу в случае ее введения позволит проводить медицинские комиссии призывников в течение года, не перегружая врачей и не создавая очередей в комиссиях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Вооружённые силы Российской Федерации
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вооружённые силы Российской Федерации

Ранее РИА Новости сообщало, что комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента.

Колесник, комментируя инициативу, пояснил, что речь идет не о расширении сроков службы, а об оптимизации работы военно-врачебных комиссий.

"Призыв как был, так и останется с 1 октября по 31 декабря и с 1 апреля по 15 июля. Круглогодичный формат позволит призывникам пройти все необходимые комиссии в течение года, а не за ограниченные три месяца. Это снизит нагрузку на врачей и сократит очереди, а также обеспечит корректное распределение по частям в соответствии с состоянием здоровья", — отметил депутат.

Он добавил, что традиционный формат призыва создает большую нагрузку для врачей и нарушает работу отделений.

"Медики вынуждены надолго покидать свои учреждения, чтобы провести комиссии призывников. Это создает перегрузки и сбои в работе отделений, особенно в хирургии и других специализированных подразделениях. Круглогодичный формат позволит распределить проверки более равномерно и избежать подобных проблем", — пояснил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что новый порядок не повлияет на направление призывников в зону спецопераций.

"Призывники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции — там службу несут только контрактники. Цель изменений — сделать процесс прохождения комиссии и призыва более удобным как для граждан, так и для медицинских специалистов", — заключил Колесник.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Что ждет срочников в случае введения круглогодичного призыва? Объяснили в Госдуме
Отключить Британию за секунды: подводные кабели могут стать главным оружием России
Уход за руками — маленький ритуал, который работает как машина времени
Холодный капкан раскрылся: Антарктида хранит секрет, который пугает учёных и грозит всему миру
Новые коробки удешевляют автомобили: как производители снижают цену за счёт АКПП
Хот-доги с Робертом Редфордом: как скромный ужин привёл к Оскару
Секрет вечной молодости скрыт в Арктике: гренландская акула переписывает правила старения
Урожай на зависть: вот как компания из Комсомольска-на-Амуре увеличила производство овощей и зелёных культур
Обычный пауэрбанк превращается в бомбу замедленного действия: вот почему его боятся в небе
Мужчины в панике: эти повседневные вещи снижают фертильность в 2 раза — срочно меняйте привычки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.