В судебных документах, доступных для анализа, указывается, что московский суд постановил запретить распространение материалов, описывающих методы незаконного уклонения от налогов.
Это решение было инициировано после обнаружения соответствующих сведений на онлайн-платформе, что привлекло внимание надзорных органов.
Сотрудники Бабушкинской межрайонной прокуратуры города Москвы идентифицировали проблемный контент и обратились в суд с соответствующим иском. В материалах подчеркивается, что национальное законодательство строго ограничивает публикацию информации, которая способствует уменьшению налоговой базы или уклонению от платежей, поскольку это противоречит общественным интересам и нарушает права граждан. Данные материалы имеются в распоряжении РИА Новости.
В итоге, суд пришел к выводу, что открытый доступ к таким данным создает риски для стабильности и подрывает правопорядок, поэтому их распространение было признано недопустимым.
