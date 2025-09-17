Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

В судебных документах, доступных для анализа, указывается, что московский суд постановил запретить распространение материалов, описывающих методы незаконного уклонения от налогов.

Это решение было инициировано после обнаружения соответствующих сведений на онлайн-платформе, что привлекло внимание надзорных органов.

Сотрудники Бабушкинской межрайонной прокуратуры города Москвы идентифицировали проблемный контент и обратились в суд с соответствующим иском. В материалах подчеркивается, что национальное законодательство строго ограничивает публикацию информации, которая способствует уменьшению налоговой базы или уклонению от платежей, поскольку это противоречит общественным интересам и нарушает права граждан. Данные материалы имеются в распоряжении РИА Новости.

В итоге, суд пришел к выводу, что открытый доступ к таким данным создает риски для стабильности и подрывает правопорядок, поэтому их распространение было признано недопустимым.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
