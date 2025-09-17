Госдума готовит изменения в армии — прощай весенний и осенний призыв!

В нижней палате российского парламента готовят изменения в порядок мобилизации на армейскую службу, которые позволят проводить ее круглогодично — с начала января до конца декабря — на основе распоряжения главы государства.

Об этом агентству РИА Новости рассказал руководитель оборонного комитета Андрей Картаполов, отметив, что его структура дала положительную оценку инициативе и предложила депутатам одобрить ее на первом этапе.

Документ поступил в Госдуму 22 июля от авторов — самого Картаполова и его первого заместителя Андрея Красова. Как пояснял ранее парламентарий, нововведение направлено на упорядочивание деятельности военных комиссариатов, при этом сроки отправки новобранцев останутся в рамках существующих норм.

Картаполов подчеркнул, что комитет уже проанализировал предложение и считает его крайне полезным и значимым, поскольку оно учитывает интересы тех, кого касается. По его оценке, палата может обсудить проект уже в ближайшие дни.

Такие корректировки, по мнению инициаторов, помогут сделать процесс более гибким и предсказуемым, без нарушения общих правил. Это особенно актуально в контексте текущих задач по укреплению обороноспособности страны, где акцент на системности и удобстве для граждан.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации.

