Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франция в огне: 800 000 человек выходят на улицы — хаос неизбежен
Будущее роботов уже здесь — и оно шевелит усиками: жук-киборг проникает туда, где техника сдаётся
Запад подсматривает: Россия создала танковую сверхдержаву
Украина на грани предательства: Лавров назвал истинного врага мира
Граница-ловушка: Эстония репрессирует автомобили своих же граждан
Турция бьёт тревогу: Израиль угрожает миру войной на уничтожение
Падение Киркорова на Новой волне: что заставило его вспомнить Гурченко
ВСУ в отеле у российского вице-губернатора: ответ Чемезовой
Гвозди, ржавые цепи и сломанные горки: как обычный двор может стать зоной риска

Госдума готовит изменения в армии — прощай весенний и осенний призыв!

Общество

В нижней палате российского парламента готовят изменения в порядок мобилизации на армейскую службу, которые позволят проводить ее круглогодично — с начала января до конца декабря — на основе распоряжения главы государства.

госдума рф
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
госдума рф

Об этом агентству РИА Новости рассказал руководитель оборонного комитета Андрей Картаполов, отметив, что его структура дала положительную оценку инициативе и предложила депутатам одобрить ее на первом этапе.

Документ поступил в Госдуму 22 июля от авторов — самого Картаполова и его первого заместителя Андрея Красова. Как пояснял ранее парламентарий, нововведение направлено на упорядочивание деятельности военных комиссариатов, при этом сроки отправки новобранцев останутся в рамках существующих норм.

Картаполов подчеркнул, что комитет уже проанализировал предложение и считает его крайне полезным и значимым, поскольку оно учитывает интересы тех, кого касается. По его оценке, палата может обсудить проект уже в ближайшие дни.

Такие корректировки, по мнению инициаторов, помогут сделать процесс более гибким и предсказуемым, без нарушения общих правил. Это особенно актуально в контексте текущих задач по укреплению обороноспособности страны, где акцент на системности и удобстве для граждан.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Наука и техника
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Еда и рецепты
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Домашние животные
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Будущее роботов уже здесь — и оно шевелит усиками: жук-киборг проникает туда, где техника сдаётся
Запад подсматривает: Россия создала танковую сверхдержаву
Украина на грани предательства: Лавров назвал истинного врага мира
Граница-ловушка: Эстония репрессирует автомобили своих же граждан
Турция бьёт тревогу: Израиль угрожает миру войной на уничтожение
Падение Киркорова на Новой волне: что заставило его вспомнить Гурченко
ВСУ в отеле у российского вице-губернатора: ответ Чемезовой
Гвозди, ржавые цепи и сломанные горки: как обычный двор может стать зоной риска
Киев под защитой: ООН обвинили в покрытии военных преступлений
Танцы с тряпкой: блеск ламината без химии и затрат — рецепт на каждой кухне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.