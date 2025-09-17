С 2026 года все изменится: забудьте очереди за светом навсегда

С 2026 года жители России получат возможность оформлять заявки на присоединение к электрическим сетям любых компаний, занимающихся электроснабжением, прямо через личный аккаунт на сайте государственных услуг.

Об этом говорится в постановлении российского правительства, с которым ознакомились корреспонденты РИА Новости.

Внесенные поправки касаются норм технологического подключения устройств, потребляющих энергию, объектов генерации электричества, а также инфраструктуры сетей, которая находится в собственности различных организаций и частных лиц. Эти нововведения начнут действовать с первого дня января 2026 года. При этом граждане по-прежнему смогут обращаться напрямую в офисы поставщиков энергии или использовать их официальные веб-ресурсы для подачи документов.

Как подчеркивали представители правительства ранее, опция отправки запросов на подключение через платформу госуслуг стала доступной еще в 2022 году, но тогда она касалась лишь крупных игроков энергетического рынка.

С наступлением 2026 года эта система распространится на всех операторов электросетей, что упростит процедуру для потребителей.

