С 2026 года все изменится: забудьте очереди за светом навсегда

С 2026 года жители России получат возможность оформлять заявки на присоединение к электрическим сетям любых компаний, занимающихся электроснабжением, прямо через личный аккаунт на сайте государственных услуг.
Об этом говорится в постановлении российского правительства, с которым ознакомились корреспонденты РИА Новости.
Внесенные поправки касаются норм технологического подключения устройств, потребляющих энергию, объектов генерации электричества, а также инфраструктуры сетей, которая находится в собственности различных организаций и частных лиц. Эти нововведения начнут действовать с первого дня января 2026 года. При этом граждане по-прежнему смогут обращаться напрямую в офисы поставщиков энергии или использовать их официальные веб-ресурсы для подачи документов.
Как подчеркивали представители правительства ранее, опция отправки запросов на подключение через платформу госуслуг стала доступной еще в 2022 году, но тогда она касалась лишь крупных игроков энергетического рынка.
С наступлением 2026 года эта система распространится на всех операторов электросетей, что упростит процедуру для потребителей.
Уточнения
"Госуслуги" - справочно-информационный интернет-портал.
Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.