Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как полуфабрикаты убивают годы жизни? Диетолог рассказал, как улучшить меню для долголетия
Топливный сюрприз: АЭС Козлодуй идёт на эксперимент с американской Westinghouse
Черные пятна на стенах превращают квартиру в подвал: что делать до того, как станет поздно
Секрет ухудшения памяти кроется в тарелке: всего 3 дня жирной еды меняют мозг
Добавьте авокадо с чили в рацион — и вы забудете о чувстве голода на несколько часов
Компактный мотор, большие амбиции: что скрывают автомобили с небольшими двигателями
Первое интервью матери задержанного редактора URA.RU: она сделала заявления о взятках и его отношениях с дядей
Женский спорт выходит из тени: новый спорт-бар меняет правила игры в Индианаполисе
Собака спит на ваших вещах не из-за любви: так она пытается подать вам тайный сигнал

Пива из Европы станет больше на российских прилавках? Вот что стало с экспортом пенного

Общество

В Россию стали завозить больше пива из европейских стран.

Алкоголь
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкоголь

Так, например, Германия в июле этого нарастила экспорт пенного напитка в Россию до 1,7 миллиона евро. Это максимум с начала этого года после введения повышенных импортных пошлин на слабоалкогольную продукцию из "недружественных" стран с 0,1 до 1 евро за литр.

Больше пива стали поставлять и из других европейских государств: Чехия, которая признана лидером по этому направлению, увеличила продажи на 11% — до 2 миллионов евро, а Латвия стала отправлять к нам больше на 60% — до 1,45 миллиона евро.

Европейские страны только в июле поставили в Россию пива на 7,4 миллиона евро, сообщает KP. RU.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Последние материалы
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Жена Брюса Уиллиса нашла способ понимать тяжелобольного актёра без слов: вот что она делает
Осень раздевает кожу: два секрета, которые вернут свежесть — и оба невероятно просты
Социальная и материальная пропасть в ЕС: какие страны оказались на дне
Топливо с разным октановым числом разводит водителей: когда переплата даёт комфорт, а не экономию
Зеленый фильтр для квартиры подает сигнал SOS: что хочет сказать ваш хлорофитум
Дети превратили стены в альбом для рисования? Каракули восковыми мелками удалит этот прибор
Холодная еда осенью крадёт силы: что вернуть в рацион, чтобы не сдаться простуде
Монстр древних морей, который стал жертвой собственных размеров
Алтайский шедевр природы: где находятся Чуйские меандры и как туда попасть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.