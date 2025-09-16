Пива из Европы станет больше на российских прилавках? Вот что стало с экспортом пенного

В Россию стали завозить больше пива из европейских стран.

Так, например, Германия в июле этого нарастила экспорт пенного напитка в Россию до 1,7 миллиона евро. Это максимум с начала этого года после введения повышенных импортных пошлин на слабоалкогольную продукцию из "недружественных" стран с 0,1 до 1 евро за литр.

Больше пива стали поставлять и из других европейских государств: Чехия, которая признана лидером по этому направлению, увеличила продажи на 11% — до 2 миллионов евро, а Латвия стала отправлять к нам больше на 60% — до 1,45 миллиона евро.

Европейские страны только в июле поставили в Россию пива на 7,4 миллиона евро, сообщает KP. RU.