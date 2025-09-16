Как довести свекровь в США до истерики? Эта простая фраза сделает это за вас за минуту

В американской семье случился скандал после одной простой фразы "Хочу прогуляться по центру". Из-за этого свекровь потеряла контроль над собой и стала ругаться с невесткой.

Нью-Йорк

Женщина объяснила, почему центр города — не место для прогулок с ребёнком.

"Нет, ни за что! Тебе незачем туда идти! Похоже, ты с ума сошла! Помнишь, мы ездили в церковь? Она находится в центре города. Ты переулки там видела? Нас преследовали наркоманы. Моего внука ты не потащишь. Хочешь, езжай в центр. Потом будешь мне звонить: "Пожалуйста, приезжай за мной", — начала кричать свекровь.

Американки считают, что центр города — опасное место.

Дело в том, что там очень много бомжей и преступников.

Этот разговор между женщинами показал разницу в восприятии: для приезжих прогулка по центру — возможность познакомиться с городом, для местных — потенциальный риск, сообщает "Царьград".

Напомним, что в Северной Каролине в этом году произошло громкое преступление — убийство в общественном транспорте: жертвой стала 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая.