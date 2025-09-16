Заманчивый бонус или ловушка: в Госдуме оценили идею дополнительной недели отдыха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:36
Общество

Введение дополнительной недели оплачиваемого отпуска в России нецелесообразно, поскольку существующие нормы и календарь рабочих дней в России уже обеспечивают достаточно отдыха, отметила в беседе с Pravda.Ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

отпускные на работе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
отпускные на работе

Ранее РИА Новости сообщило, что депутат Госдумы Георгий Арапов ("Новые люди") направил обращение министру труда Антону Котякову с предложением ввести дополнительный отпуск под названием "демографическая неделя" для стимулирования рождаемости.

Комментируя инициативу, Бессараб пояснила, что текущие российские отпуска превышают многие зарубежные стандарты, начиная с Европы и вплоть до стран Азии.

"В России на 2025 год предусмотрено 28 календарных дней отпуска при нормальных условиях труда, а всего в году — 247 рабочих дней. С учетом праздничных и выходных дней работнику приходится фактически трудиться только 219 дней. Нагрузка на работников не выглядит чрезмерной. К тому же 12 миллионов самозанятых сами формируют свой график работы", — отметила депутат.

Она также выразила сомнение в целесообразности введения дополнительной недели отпуска.

"Предоставление еще одной недели оплачиваемого отпуска для всех работников — это значительная нагрузка на работодателей. На мой взгляд, такая инициатива выглядит необоснованной и вряд ли будет принята", — заключила Бессараб.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
