Эти мелочи делают из резюме магнит для работодателя — проверьте свое прямо сейчас

Общество

Правильное составление резюме повышает шансы соискателя на отклик работодателя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян

Самозанятый в коворкинге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Самозанятый в коворкинге

По словам эксперта, первый элемент, на который обращают внимание работодатели, — фотография кандидата.

"Несмотря на законодательное ограничение дискриминации по фото, наличие качественного изображения привлекает больше внимания. Лицо должно быть крупным планом, а задний фон — нейтральным", — пояснил Мурадян.

Он также выделил важность разделения опыта работы на обязанности и результаты.

"Кандидаты, которые указывают только выполняемые задачи, менее интересны работодателю. Оцифровка достижений и результатов показывает, что соискатель ориентирован на результат, а не только на процесс", — отметил эксперт.

Не менее важными, по его словам, являются навыки, указанные в резюме.

"Навыки работают как фильтры для поиска кандидатов. Правильно указанные навыки позволяют оказаться в верхней части результатов поиска работодателя и повышают видимость резюме", — добавил Мурадян.

Он обратил внимание на раздел "О себе", где важно показать личные качества и профессиональные сильные стороны.

"Этот блок позволяет работодателю оценить кандидата как личность. В идеале нужно написать два абзаца — кратко и емко, о разносторонности и целях. Начинать можно с фразы "Ищу для себя", чтобы сразу обозначить свои ожидания и интересы", — пояснил специалист.

Мурадян подчеркнул, что резюме — лишь один из этапов поиска работы.

"Резюме — это как трейлер фильма: оно должно заинтересовать работодателя, чтобы он захотел продолжить знакомство с кандидатом. Важно быть точным, лаконичным и правдивым, но при этом выгодно выделять свои преимущества. Однако это только один шаг на пути к успешному трудоустройству", — заключил HR-эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
