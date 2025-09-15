Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ваша карьера под угрозой: что нельзя публиковать в соцсетях

Общество

Сотрудник не может быть уволен только за публикации в социальных сетях — любые спорные ситуации регулируются внутренними правилами компании и законом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат международной правовой компании Виктор Наумов.

По словам эксперта, многое зависит от профессиональной специфики и внутренних норм организации. 

"Некоторые компании устанавливают требования к поведению сотрудников в сети, особенно если это касается конфиденциальной информации или взаимодействия с клиентами. Соблюдение этих правил важно, но нарушение их не всегда автоматически ведет к увольнению", — пояснил Наумов.

Он добавил, что Конституция гарантирует каждому гражданину право на защиту своих трудовых прав. 

"Любой сотрудник, который считает, что его права нарушены, может обратиться за помощью к компетентным органам. В зависимости от представленных доказательств будет установлено, были ли действия работодателя законными", — отметил адвокат.

Наумов подчеркнул важность различия между личным и профессиональным.

"Публикации о личной жизни, которые не затрагивают обязанности сотрудника и не нарушают конфиденциальность, обычно не становятся предметом дисциплинарных разбирательств", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
