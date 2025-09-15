Как найти общий язык с современными детьми: совет опытного учителя географии из Сибири

5 октября в России отметят День учителя. К этой дате расскажем, как же сейчас можно охарактеризовать современного педагога и какие секреты есть у нынешних школьников.

Учитель географии кемеровской школы №52 Тамара Макарова работает по профессии уже больше полувека. Она считает школу — действительно лучшим местом для работы, поскольку сама родилась в семье учителя, стала преподавателем и свою любовь к профессии передала внучке, пишет Сiбдепо.

Больше чем за 50 лет работы при Тамаре Сергеевне отучились тысячи школьников, которые переняли ее знания и опыт, но вот насколько дети советской эпохи отличаются от современных?

"Дети, всегда дети. Добрые, ласковые, с открытыми душами и глазами, готовыми идти за тобой, всегда были, есть и будут. Чем похожи дети разных эпох!? Детством! Хочется всего и сразу! Правда, у современных детей и соблазнов, и возможностей больше", — рассказала учитель географии.

По ее словам, у молодого поколения всегда была своеобразная речь, которую необходимо понимать, а порой и пользоваться, ведь "надо идти в ногу со временем, кто не успел, тот опоздал". Это она поняла за долгие годы работы с детьми.

Тамара Макарова считает, что человек, чтобы работать учителем, должен любить эту профессию всем сердцем и "надо жить с открытым сердцем — любить себя и людей".