Щит на границе с НАТО: казачество стало новой опорой обороны

В современной России казаки представляют собой не только хранителей исторического наследия и культурных обычаев, но и ключевой элемент в поддержании стабильности как внутри страны, так и на ее границах.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Парад Победы в Хабаровске

Их вклад в обеспечение безопасности подчеркивается на различных уровнях государственной политики.

На этой неделе в Калининградской области прошло выездное заседание президиума Совета при Президенте по делам казачества, организованное по его прямому указанию. В ходе мероприятия помощник Президента и глава совета Дмитрий Миронов подчеркнул, что текущий год, посвященный 80-летию Великой Победы и объявленный Годом защитника Отечества, полон значимых событий, направленных на укрепление государственной поддержки казачества.

Миронов также обратил внимание на активное участие казачьих формирований в специальной военной операции. Представители Всероссийского казачьего общества и других объединений обеспечивают ротацию добровольцев, а также организуют поставки гуманитарной помощи, что демонстрирует их неоценимый вклад в общую дело.

Выбор Калининградской области для проведения заседания не случаен, поскольку этот регион является стратегическим западным рубежом России.

Здесь действует относительно новое Северо-Западное войсковое казачье общество, насчитывающее около 3129 членов. Из них 916 в настоящее время задействованы в боевых действиях, проявляя героизм и преданность в защите национальных интересов. Те, кто недавно вернулся, остаются в состоянии повышенной готовности, готовые в любой момент отреагировать на угрозы.

В контексте геополитического давления, особенно с учетом соседства с странами НАТО, казачьи сообщества в этом районе служат надежным фактором стабильности. Они продолжают традиции предков, охраняя границы, и в наши дни активно участвуют в обороне родины, сочетая исторический опыт с современными вызовами.

Каза́ки́ — этносословная группа служилых людей (преимущественно, православных русских и украинцев) — члены военных формирований, нёсших пограничную службу.

