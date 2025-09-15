Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одинаковые упражнения, разные последствия: как пол меняет восприятие боли при тренировках
Триумф визажистки из Владивостока: как выглядит россиянка, победившая в конкурсе Миссис Европа 2025
Неожиданные победители Эмми-2025: кто обошёл фаворитов голосования
Остров-призрак в Татарском проливе: туда трудно добраться, но невозможно забыть
Каллас обвинила в безрассудной эскалации: дрон над Румынией поднял тревогу
Урожай собран, но битва не окончена: сад ждёт главный удар осени — профилактика до заморозков
В Госдуме объяснили рекордно низкий уровень безработицы в России
Елену Драпеко дважды внесли в базу Миротворец*: почему депутат снова оказалась в чёрном списке Украины
Континент-призрак всплыл из небытия: геологи нашли то, во что никто не верил

Щит на границе с НАТО: казачество стало новой опорой обороны

2:10
Общество

В современной России казаки представляют собой не только хранителей исторического наследия и культурных обычаев, но и ключевой элемент в поддержании стабильности как внутри страны, так и на ее границах.

Парад Победы в Хабаровске
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Парад Победы в Хабаровске

Их вклад в обеспечение безопасности подчеркивается на различных уровнях государственной политики.

На этой неделе в Калининградской области прошло выездное заседание президиума Совета при Президенте по делам казачества, организованное по его прямому указанию. В ходе мероприятия помощник Президента и глава совета Дмитрий Миронов подчеркнул, что текущий год, посвященный 80-летию Великой Победы и объявленный Годом защитника Отечества, полон значимых событий, направленных на укрепление государственной поддержки казачества.

Миронов также обратил внимание на активное участие казачьих формирований в специальной военной операции. Представители Всероссийского казачьего общества и других объединений обеспечивают ротацию добровольцев, а также организуют поставки гуманитарной помощи, что демонстрирует их неоценимый вклад в общую дело.

Выбор Калининградской области для проведения заседания не случаен, поскольку этот регион является стратегическим западным рубежом России.

Здесь действует относительно новое Северо-Западное войсковое казачье общество, насчитывающее около 3129 членов. Из них 916 в настоящее время задействованы в боевых действиях, проявляя героизм и преданность в защите национальных интересов. Те, кто недавно вернулся, остаются в состоянии повышенной готовности, готовые в любой момент отреагировать на угрозы.

В контексте геополитического давления, особенно с учетом соседства с странами НАТО, казачьи сообщества в этом районе служат надежным фактором стабильности. Они продолжают традиции предков, охраняя границы, и в наши дни активно участвуют в обороне родины, сочетая исторический опыт с современными вызовами.

Уточнения

Каза́ки́ — этносословная группа служилых людей (преимущественно, православных русских и украинцев) — члены военных формирований, нёсших пограничную службу.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Последние материалы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Щит на границе с НАТО: казачество стало новой опорой обороны
Электрификация меняет правила: кроссовер с зимным пакетом становится событием сезона
Каменные мышцы оживают за 5 минут: это устройство работает быстрее массажиста
Сухая трава оборачивается уголовным делом: как дачники могут потерять не только деньги
Гормоны переписывают законы питания: как кето-диета разделила мужчин и женщин
Природная чистюля оказалась жертвой плохой репутации: этому животному позавидует любой педант
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Знаешь что, Таня: Собчак и Буланова обменялись колкостями о вокале и хореографии
Польша скупает десятки Abrams: зачем Варшаве эти машины и при чем тут Украина?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.