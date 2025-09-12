Нужно закрыть русские школы: как мигранты ополчились на российскую систему образования

Дети иностранцев, не знающие русского языка, много лет были проблемой для образовательных учреждений в России, а с каждым годом их становилось все больше. Однако в этом году ситуация изменилась.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дети у забора

87 процентов детей мигрантов не поступили в российские школы в этом году после того, как не смогли сдать экзамен на знание русского.

С апреля по сентябрь этого года 23,6 тысячи детей из семей мигрантов пытались поступить в школы. Но у двух третей из них либо не было нужных для этого документов, либо были обнаружены нарушения, как сообщает "Царьград".

После этого в соцсетях начался скандал. Взрослые мигранты призывают "Закрыть русские школы!"

Мигранты недовольны тем, что в России якобы придумали что-то новенькое для утеснения и угнетения несчастных "гостей". Некоторые даже призывают в качестве ответных мер закрыть русские школы, работающие в странах Средней Азии.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение) — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.

