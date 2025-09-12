Будущее уже началось: кого возьмут на работу, а кого заменит нейросеть

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

В ближайшее время на рынке труда будут востребованы специалисты, умеющие работать с искусственным интеллектом и применять его в рабочих процессах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель проектов по подбору персонала высшего звена, руководитель executive search проектов Бизнес-лаборатории Ирины Барановой b.lab Ирина Смирнова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Социально-технический обмен

По ее словам, ключевой востребованностью станет умение эффективно применять возможности искусственного интеллекта в конкретной профессиональной деятельности.

"Появляются профессии, где важно не просто использовать возможности нейросетей, а уметь направлять их на решение конкретных задач организации. Такие сотрудники могут автоматизировать рутинные функции и повышать эффективность работы", — пояснила Смирнова.

Эксперт также отметила рост спроса на специалистов со средним образованием, способных выполнять технические и рабочие задачи.

"В числе востребованных профессий — сварщики, слесари и другие рабочие кадры, где требуются практические навыки и понимание процессов. Среднее образование дает необходимую базу для таких специалистов", — добавила она.

Смирнова подчеркнула, что инженерные специальности с высшим образованием сохранят актуальность.

"Инженеры, способные разрабатывать новые технологии и проекты в сфере техники и импортозамещения, будут пользоваться спросом. Также остаются важны специалисты, занимающиеся научными и прикладными разработками", — заключила эксперт.