Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Они вызывают восхищение и недоумение: самые странные города, о которых мало пишут
Вы тренируетесь, но прогресс медленный? Возможно, в рационе не хватает этого суперфуда
Хрустящий кабачок и нежная курица: контраст, от которого невозможно отказаться
Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект
Сгребать или закапывать? В мульче может скрываться смертельная угроза урожаю
Диета управляет мигренью: отказ от этих любимых продуктов приносит облегчение
В Госдуме объяснили последствия снижения ключевой ставки
Кот летает по шкафам? Причина может оказаться тревожнее, чем кажется
В Госдуме предрекли ответ на готовящиеся визовые ограничения ЕС для россиян

Будущее уже началось: кого возьмут на работу, а кого заменит нейросеть

1:38
Общество

В ближайшее время на рынке труда будут востребованы специалисты, умеющие работать с искусственным интеллектом и применять его в рабочих процессах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель проектов по подбору персонала высшего звена, руководитель executive search проектов Бизнес-лаборатории Ирины Барановой b.lab Ирина Смирнова.

Социально-технический обмен
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Социально-технический обмен

По ее словам, ключевой востребованностью станет умение эффективно применять возможности искусственного интеллекта в конкретной профессиональной деятельности.

"Появляются профессии, где важно не просто использовать возможности нейросетей, а уметь направлять их на решение конкретных задач организации. Такие сотрудники могут автоматизировать рутинные функции и повышать эффективность работы", — пояснила Смирнова.

Эксперт также отметила рост спроса на специалистов со средним образованием, способных выполнять технические и рабочие задачи.

"В числе востребованных профессий — сварщики, слесари и другие рабочие кадры, где требуются практические навыки и понимание процессов. Среднее образование дает необходимую базу для таких специалистов", — добавила она.

Смирнова подчеркнула, что инженерные специальности с высшим образованием сохранят актуальность.

"Инженеры, способные разрабатывать новые технологии и проекты в сфере техники и импортозамещения, будут пользоваться спросом. Также остаются важны специалисты, занимающиеся научными и прикладными разработками", — заключила эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Авто
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Садоводство, цветоводство
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Последние материалы
Будущее уже началось: кого возьмут на работу, а кого заменит нейросеть
Антибиотики, которых хватило бы на целый госпиталь, — почему только они побеждают менингит
Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект
Сгребать или закапывать? В мульче может скрываться смертельная угроза урожаю
Диета управляет мигренью: отказ от этих любимых продуктов приносит облегчение
В Госдуме объяснили последствия снижения ключевой ставки
Давление США грозит поссорить Мексику с Китаем
Кот летает по шкафам? Причина может оказаться тревожнее, чем кажется
В Госдуме предрекли ответ на готовящиеся визовые ограничения ЕС для россиян
Больше трёх часов нельзя: школьникам запретили учиться до изнеможения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.