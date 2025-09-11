87% детей мигрантов не взяли в российские школы: вот в чем причина

В России с апреля этого года, чтобы поступить в школу, детям мигрантов нужно пройти обязательное тестирование по русскому языку. Из-за этого правила 87 процентов иностранных детей не поступили в этом году в российские школы.
Они не прошли вступительные тесты или не смогли собрать нужные документы.
Детей мигрантов проверяли на знание устной русской речи, грамматику, тестирование проводилось устно и письменно, сообщают "Вести Подмосковья".
Также, чтобы поступить в образовательное учреждение, нужны следующие документы: подтверждение родства, законность пребывания родителей и ребёнка в России и медицинское заключение о здоровье будущего школьника.
