Общество

В Москве проходит Международный антифашистский форум-2025 к Международному дню памяти жертв фашизма.

Международный Антифашистский Форум-2025
Фото: Фото: пресс-служба Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ"
Международный Антифашистский Форум-2025

Во второй день работы Форума, прошла видеоконференция с прямым включением зарубежных представителей. Всего в Форуме приняли участие более 20 стран, среди которых: Белоруссия, Индия, Китай, КНДР, Узбекистан, Германия, Италия, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Сербия, Черногория, Латвия, Испания, Франция, Финляндия, Румыния, Голландия, Украина и другие.

"За последние годы политики США и Европы возродили фашизм на территории Украины, но назвали его новым словом — демократией. Украина стала политической площадкой, где европейское сообщество проводит свои бесчеловечные эксперименты. Россия сегодня вновь выполняет свою историческую миссию — борется с "коричневой чумой", уничтожает ее на территории братской Украины", — заявил в рамках выступления на Форуме Сергей Липовой, сопредседатель оргкомитета Форума, председатель Президиума Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой России, генерал-майор.

По его словам, в ответ на это Евросоюз "накачивает" Украину оружием, хочет продолжения войны, добиваясь поражения России.

"Мы делаем все, чтобы фашизм вновь не подмял под себя европейское сообщество и не смог натворить тех бед, которые он сотворил в прошлом столетии, когда в Европе полыхали пожары, войны и погибло огромное количество людей", — добавил Липовой.

Также в рамках мероприятия выступил итальянский политический обозреватель Марк Бернардини.

"Как мы видим на примере современной Украины, фактически фашизм и терроризм являются синонимами. В Италии мы об этом прекрасно знаем. Поэтому, если фашистов сейчас не добить, он вновь поднимет голову и распространит "коричневую чуму" по всему миру", — отметил он.

Германия же, которая раньше осуждала фашистские парады на Украине, сейчас поддерживает ее, напомнила экс-депутат Гамбурского ландтага Ольга Петерсен из Германии.

"Раньше немецкие СМИ писали, что у власти находятся праворадикальные силы, а сейчас эти силы называют патриотически радикальными. Их больше не называют даже правыми, их не называют больше фашистскими. Идет подмена идеологии, что это неплохие, это хорошие нацисты, они защищают целостность Украины и тем самым защищают нас от агрессора России", — рассказала она.

В адрес оргкомитета от участников Форума поступил ряд предложений, в том числе из зарубежных государств, которые войдут в итоговую резолюцию, в частности:

  1. Решительно осудить попытки фальсификации и искажения в западных странах истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, умаления роли народов Советского Союза в разгроме фашизма в 1945 году.
  2. Признать проводимую ВС РФ специальную военную операцию прямой деятельной формой борьбы с фашизмом и неонацизмом на территории Украины, а участников СВО прямыми продолжателями дела поколения победителей, совершивших подвиг Великой Победы в 1945 году.
  3. Признать преступными и осудить акты геноцида и этнических чисток в отношении русскоязычного населения, осуществлявшихся ВСУ и спецслужбами Украины на территории Донбассе, начиная с 2014 года.
  4. Признать преступным акт вторжения ВСУ на территорию Курской области Российской Федерации, добиться законного и справедливого возмездия в отношении военнослужащих ВСУ, допустивших военные преступления на территории Курской области, в том числе в отношении мирного населения.
  5. Признать преступными, осудить и добиваться справедливого наказания в отношении военнослужащих ВСУ, допускающих бесчеловечное отношение в отношении российских военнопленных, в том числе пытки и казни.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
