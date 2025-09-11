Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Смайлики под запретом? Россиянам разъяснили, от каких эмодзи в переписке лучше воздержаться

Общество

Сейчас все более актуальными становятся вопросы ответственности за выражение мнения в интернете. Адвокат Андрей Князев в беседе с Pravda.Ru рассказал, чем может грозить использование реакций и эмодзи, и как оценивают такие случаи в суде.

Ранее NEWS.RU сообщало, что жительница Красноярска поссорилась с соседкой в дачном чате и в ответ на ее сообщения поставила несколько реакций с клоунами. Мировой суд признал такие эмодзи грубыми и унижающими достоинство, в результате был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако Советский районный суд Красноярска отменил наложенный штраф.

Комментируя эту информацию, Князев отметил, что использование оскорбляющих эмодзи и реакций, например, клоунов, не запрещено законом, однако в случае, если человек сочтет себя оскорбленным и подаст в суд, это может привести к исковому требованию.

"Это не запрещено государством, но если человек посчитает себя оскорбленным и подаст в суд, это может привести к исковому требованию. Например, в этом случае мировой суд оценил ущерб в пять тысяч рублей. С одной стороны, это показывает отношение государства к подобным делам, с другой — обстоятельства каждого дела могут трактоваться по-разному", — пояснил эксперт.

Князев подчеркнул, что ответственность возникает только при заявлении оскорбленного лица.

"Кто-то пройдет мимо, а кто-то будет добиваться правовой оценки. Это полностью зависит от инициативы человека, который считает себя оскорбленным. Правоохранительные органы при этом обычно не вмешиваются", — уточнил адвокат.

Эксперт добавил, что судебные решения в подобных случаях, как правило, минимальны, а затраты на процесс могут оказаться значительно выше суммы штрафа.

"Как правило, суммы взысканий по таким делам невелики. Суды принимают решение, исходя из конкретных обстоятельств, а расходы на представителей и оформление документов нередко превышают сам размер компенсации", — заключил Князев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
