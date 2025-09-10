В Госдуме рассказали, как ограничения для детей-мигрантов повлияют на приток рабочих в страну

Ограничения для детей-мигрантов на обучение в российских школах могут повлиять на приток трудовых мигрантов в Россию. Об этом Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дети учатся в школе в классе

Ранее Рособрнадзор сообщил, что образовательные организации получили документы на 23 616 детей с иностранным гражданством. Полный комплект документов был подан на 8223 ребенка. Тестирование по русскому языку прошли 5940 детей, из них успешно справились 2964 ребенка, или 12,6% от всех детей, на которых были поданы документы. По данным ведомства, более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены.

Комментируя эти данные, Бессараб отметила, что, если значительная часть детей не будет знать русского языка, это создаст особую языковую среду, приведет к отставанию по успеваемости и станет признаком диаспоры по национальному признаку.

"Сдать русский язык нужно как перед въездом на территорию России, так и для обучения в школах", — подчеркнула депутат.

Она также добавила, что новые меры помогут ограничить нелегальную миграцию.

"Сегодня у нас есть список контролируемых лиц. Нарушающие правила пребывания будут депортированы с запретом на повторный въезд, и это даст определенный эффект", — заявила Бессараб.