В Госдуме ответили на вопрос о блокировке Zoom в России

В Госдуме не велось обсуждений о возможности блокировки американской платформы для видеоконференций Zoom. Об этом Pravda.Ru заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Ранее Газета.Ru со ссылкой на генерального директора платформы для видеосвязи TeleBoss Илью Мамуткина сообщила о возможности блокировки Zoom в России. В беседе с изданием Мамуткин сообщил, что "одной из ключевых задач государства является обеспечение цифрового суверенитета", в связи с чем нельзя исключать блокировку оставшихся в России иностранных ресурсов для видеозвонков.

Матвейчев, комментируя эту информацию, рассказал, что не слышал о подобных дискуссиях.

"Ничего про это не слышал, не знаю", — сказал он.

Депутат добавил, что практического смысла в блокировке не видит.

"Я вообще в этом не вижу никакого смысла. Такой вопрос в комитете (Госдумы по информационной политике. — Pravda.Ru) не обсуждался", — отметил Матвейчев.