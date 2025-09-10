В Госдуме не велось обсуждений о возможности блокировки американской платформы для видеоконференций Zoom. Об этом Pravda.Ru заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.
Ранее Газета.Ru со ссылкой на генерального директора платформы для видеосвязи TeleBoss Илью Мамуткина сообщила о возможности блокировки Zoom в России. В беседе с изданием Мамуткин сообщил, что "одной из ключевых задач государства является обеспечение цифрового суверенитета", в связи с чем нельзя исключать блокировку оставшихся в России иностранных ресурсов для видеозвонков.
Матвейчев, комментируя эту информацию, рассказал, что не слышал о подобных дискуссиях.
"Ничего про это не слышал, не знаю", — сказал он.
Депутат добавил, что практического смысла в блокировке не видит.
"Я вообще в этом не вижу никакого смысла. Такой вопрос в комитете (Госдумы по информационной политике. — Pravda.Ru) не обсуждался", — отметил Матвейчев.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.