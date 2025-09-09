В Госдуме объяснили рост спроса на антидепрессанты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Рост спроса на антидепрессанты в России может свидетельствовать о повышенном уровне тревожности и стрессовых состояний среди населения. В беседе с Pravda.Ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный прокомментировал ситуацию и меры, которые уже предпринимаются для поддержки психического здоровья россиян.

Мужчина открывает таблетки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина открывает таблетки

Ранее "Ведомости" со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group сообщили, что в январе–феврале 2025 года аптечные сети заработали 2,8 млрд рублей на продаже антидепрессантов, реализовав 3,2 млн упаковок. Показатель оказался выше прошлогоднего на 30 % в денежном выражении и на 15 % в натуральном.

Комментируя эти данные, Куринный отметил, что столь значительный рост отражает объективную картину.

"Многие россияне сегодня испытывают состояния, при которых врачи назначают соответствующие препараты. Рост потребления говорит о том, что спрос на психолого-психиатрические услуги актуален", — пояснил он.

Он добавил, что для профилактики и поддержки психического здоровья сегодня открываются психологические службы. 

"Практически в каждом учреждении теперь есть штатные специалисты, которые помогают семьям, в том числе военнослужащих и граждан, переживающих стрессовые ситуации", — рассказал специалист.

Заместитель председателя комитета подчеркнул, что услуги психологов предоставляются бесплатно и доступны всем, у кого есть показания. Направление на консультацию может дать обычный терапевт или другой врач первичной сети.

"Точные причины роста спроса на антидепрессанты определить сложно. Чтобы понять реальную картину, необходимо проводить медицинские исследования и анализировать состояние населения", — заключил Куринный.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
