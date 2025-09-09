Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Калининграде прошло заседание Совета при президенте по делам казачества

3:50
Общество

В Калининграде состоялось заседание президиума Совета при президенте по делам казачества. Открыл заседание помощник главы государства, председатель совета Дмитрий Миронов.

Заседание президиума Совета при президенте по делам казачества, Калининград
Фото: Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
Заседание президиума Совета при президенте по делам казачества, Калининград

В своём выступлении он подчеркнул активное участие казачества в специальной военной операции, отметив роль Всероссийского казачьего общества и общероссийских объединений казаков в обеспечении ротации добровольческих формирований, а также в организации караванов с гуманитарной помощью.

Выступление руководителей федерального и регионального уровня

С приветственными словами к участникам заседания обратились полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе, заместитель председателя совета Юрий Чайка, заместитель полпреда в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев, а также губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Русская православная церковь: казаки — "воины Христовы"

Председатель Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отметил духовную миссию казаков: "Казак всегда был воином Христовым, защитником веры Православной, Отечества и народа. Мы с гордостью видим, как наши братья-казаки проявляют беспримерное мужество, стойкость и жертвенность в ходе специального операции. Они, не щадя живота своего, исполняют заповедь Спасителя: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".

Казаки на передовой

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов выступил с докладом об участии казаков в зоне СВО и рассказал о мерах по дальнейшему укреплению единства казачьего движения. Он подчеркнул, что сегодня российское казачество играет значимую роль в общественной и государственной жизни страны: "Сегодня как раз таки благодаря Президенту Российской Федерации, благодаря Совету при президенте российское казачество объединяется и российское казачество является той мощной силой. И приоритет у российского казачества огромный. Мы говорим о 200 тысячах представителей Союза казачьей молодёжи. Мы говорим о возрастающей роли казачества во всех субъектах Российской Федерации. Сегодня казачьи общества успешно действуют на территории 77 субъектов России. Мы говорим о вновь создаваемых казачьих обществах, о создаваемых казачьих кадетских корпусах и о создаваемых и воссоздаваемых казачьих обществах на новых территориях. Работа впереди большая, и мы убеждены, что всё, что мы делаем, — на благо нашей великой Родины".

В рамках заседания также обсуждались вопросы:

  • совершенствования работы с казачьей молодёжью;
  • развития казачьих образовательных учреждений;
  • поддержки контактов с потомками казаков, проживающими за рубежом;
  • усиления международного сотрудничества и культурного взаимодействия.

Свою позицию также озвучили верховный атаман общероссийской общественной организации "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Николай Дьяконов и атаман Северо-Западного войскового казачьего общества Максим Буга.

Какие итоги подвели и определили цели и задачи

По итогам заседания было отмечено, что казачество продолжит играть активную роль в патриотическом воспитании молодёжи, военно-гуманитарной деятельности и развитии региональных инициатив. Работа по консолидации и развитию казачества на всей территории России признана одним из приоритетов в рамках государственной политики.

