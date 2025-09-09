Блокировка карты: как невинные переводы превращаются в финансовый кошмар

Блокировка карт и счетов может произойти из-за долгов или множества мелких переводов, и большинство таких ситуаций можно быстро урегулировать через банк. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Никитина Алена.

По словам эксперта, блокировки могут инициироваться судебными приставами на основании запросов в банки.

"Если человек имеет долги или невыполненные обязательства, банки получают соответствующий запрос и могут заблокировать счета и карты до исполнения требований", — пояснила Никитина.

Она отметила, что даже небольшие переводы могут стать причиной заморозки.

"Системы банков автоматически реагируют на большое количество платежей — например, 15–20 операций по 500–2000 рублей в день. В большинстве случаев вопрос решается обычным звонком в банк, но иногда рассмотрение может занимать до месяца", — уточнила эксперт.

Большинство блокировок карт и счетов банки способны снять оперативно при обращении клиента.

"Чаще всего вопрос решается очень быстро — достаточно позвонить в банк или написать заявление с пояснением о переводах. В большинстве случаев доступ к счетам восстанавливается в течение дня или двух. Максимальный срок решения таких вопросов — 30 календарных дней", — отметила Никитина.

Она также рекомендовала иметь счета и карты в нескольких банках.

"Если все средства находятся в одном банке, заморозка может лишить вас доступа ко всем деньгам. Разделение средств между несколькими банками помогает минимизировать риски", — заключила эксперт.