Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аутизм во взрослом возрасте: 7 признаков, которые долго оставались незамеченными
Тараканы идут: как одна щель превращается в пропуск для армии насекомых
Независимая — не значит упрямая: как легко дрессировать кошку без кнута и стресса
Древние люди раскрыли секрет синего пламени природы: открытие переворачивает взгляд на палеолит
Надписи в туалете и хейтеры в сети: невестка Валерии выходит на бой с клеветниками
Упражнение для ленивых: ровная осанка без фитнеса и долгих тренировок
Аглая Тарасова попала под следствие, но её гонорары всё равно впечатляют: сколько зарабатывает актриса
Незаметный яд для тканей: куда на самом деле нужно добавлять кондиционер при стирке
Страшный позор: иноагент Лазарева* призналась, почему её не приняли в театральное

Итоги регионального этапа Спартакиады казачьей молодежи ВКО ЦКВ

Общество

В Центральном казачьем войске подошёл к концу региональный отборочный этап Всероссийской спартакиады казачьей молодежи.

Спартакиада казачьей молодежи
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Спартакиада казачьей молодежи

На протяжении нескольких дней юные казаки из разных уголков региона демонстрировали силу, выносливость и командный дух. Участники боролись честно, с полной самоотдачей, проявляя не только физическую подготовку, но и крепкое братство.

Не только соперничество

Одним из главных достижений этого этапа стало не только спортивное соперничество, но и атмосфера взаимопомощи и поддержки. Несмотря на борьбу за призовые места, участники активно делились опытом, подбадривали друг друга и критично оценивали свои результаты. Внутри каждой команды царила настоящая казачья сплочённость, укреплявшая боевой настрой и взаимодействие.

Лучшие из лучших: итоги соревнований

Победителем регионального этапа стала команда из Воронежа — Горожанский казачий кадетский корпус. Второе место также осталось за Воронежской областью — его заняла команда из Верхнемамонского казачьего кадетского корпуса. Третье место завоевали участники из Владимирской области — команда МБУ "Триумф" Камешковского района.

Успех команды зависит от каждого

Как отметили организаторы, победа на спартакиаде — это не только результат командных усилий, но и личное достижение каждого участника. Здесь каждый проверяет свои возможности, формирует характер и учится ответственности — как за себя, так и за товарищей по команде. Это особенно важно для будущих защитников Отечества.

Почётные гости поздравили победителей

В финальный день соревнований прошла торжественная церемония награждения победителей, на которой присутствовали уважаемые гости:

  • Алексей Кулаков, советник Управления по работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы;
  •  Игорь Кочубеев, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодёжной политике;
  • Александр Игнатьев, начальник отдела по патриотическому воспитанию и работе с молодёжью ВКО ЦКВ.

Старшие товарищи казаки поздравили всех участников, поблагодарили наставников за их работу. Они вручили заслуженные награды победителям: кубки, медали, грамоты и памятные призы.

Самая сильная команда из Воронежа получила право представить Центральное казачье войско на финале Всероссийской спартакиады. Одна вершина покорена, но впереди лежит не лёгкий путь к новым высотам. Значит, главное сражение ещё впереди и почивать на лаврах, ой, как рано.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Экономика и бизнес
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Незаметный яд для тканей: куда на самом деле нужно добавлять кондиционер при стирке
Страшный позор: иноагент Лазарева* призналась, почему её не приняли в театральное
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Врачи бьют тревогу: что на самом деле происходит со здоровьем Бари Алибасова
Фаршированные перцы в маринаде превращают обычный ужин в праздничный стол
Потомки обезьян или прообраз человека? Жители Эфиопского нагорья ломают привычные схемы
В США обвинили Макрона и Стармера в предательстве интересов собственных стран
Идеальный завтрак для здоровья: как смузи с клубникой заряжает на весь день
Растение-секрет: дачники нашли зелёную замену навозу, которая оживляет землю
Как вовремя понять, что волосы не растут, и спасти прическу от катастрофы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.