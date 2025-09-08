Итоги регионального этапа Спартакиады казачьей молодежи ВКО ЦКВ

В Центральном казачьем войске подошёл к концу региональный отборочный этап Всероссийской спартакиады казачьей молодежи.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Спартакиада казачьей молодежи

На протяжении нескольких дней юные казаки из разных уголков региона демонстрировали силу, выносливость и командный дух. Участники боролись честно, с полной самоотдачей, проявляя не только физическую подготовку, но и крепкое братство.

Не только соперничество

Одним из главных достижений этого этапа стало не только спортивное соперничество, но и атмосфера взаимопомощи и поддержки. Несмотря на борьбу за призовые места, участники активно делились опытом, подбадривали друг друга и критично оценивали свои результаты. Внутри каждой команды царила настоящая казачья сплочённость, укреплявшая боевой настрой и взаимодействие.

Лучшие из лучших: итоги соревнований

Победителем регионального этапа стала команда из Воронежа — Горожанский казачий кадетский корпус. Второе место также осталось за Воронежской областью — его заняла команда из Верхнемамонского казачьего кадетского корпуса. Третье место завоевали участники из Владимирской области — команда МБУ "Триумф" Камешковского района.

Успех команды зависит от каждого

Как отметили организаторы, победа на спартакиаде — это не только результат командных усилий, но и личное достижение каждого участника. Здесь каждый проверяет свои возможности, формирует характер и учится ответственности — как за себя, так и за товарищей по команде. Это особенно важно для будущих защитников Отечества.

Почётные гости поздравили победителей

В финальный день соревнований прошла торжественная церемония награждения победителей, на которой присутствовали уважаемые гости:

Алексей Кулаков , советник Управления по работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы;

, советник Управления по работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы; Игорь Кочубеев , заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодёжной политике;

, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодёжной политике; Александр Игнатьев, начальник отдела по патриотическому воспитанию и работе с молодёжью ВКО ЦКВ.

Старшие товарищи казаки поздравили всех участников, поблагодарили наставников за их работу. Они вручили заслуженные награды победителям: кубки, медали, грамоты и памятные призы.

Самая сильная команда из Воронежа получила право представить Центральное казачье войско на финале Всероссийской спартакиады. Одна вершина покорена, но впереди лежит не лёгкий путь к новым высотам. Значит, главное сражение ещё впереди и почивать на лаврах, ой, как рано.