Ваша кредитная история испорчена? Узнайте, как вернуть доверие банков

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Плохая кредитная история не делает человека безнадежным заемщиком. В беседе с Pravda.Ru заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин рассказал, как постепенно восстановить кредитоспособность и повысить шансы на получение новых кредитов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Деньги банка

По его словам, первым шагом является погашение текущих просрочек и устранение последствий ошибок прошлого.

"Даже если ранее возникали проблемы с выплатами, важно создавать новую положительную историю: своевременно обслуживать кредиты и демонстрировать финансовую дисциплину", — пояснил Андрюшкин.

Он отметил, что банки также учитывают соотношение доходов и текущих обязательств.

"Если у человека слишком много кредитов, даже при регулярных платежах это может ограничивать возможности для получения новых займов. В таких случаях рекомендуется снизить кредитную нагрузку, чтобы улучшить финансовое положение и повысить шансы на одобрение", — добавил эксперт.

Андрюшкин подчеркнул, что восстановление кредитной репутации может потребовать использования обеспечения — например, залога автомобиля или другого имущества.

"Небольшой кредит под обеспечение с последующим безупречным обслуживанием позволяет постепенно формировать положительную кредитную историю и улучшить оценку надежности заемщика банками", — заключил он.