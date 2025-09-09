Не дайте плохой погоде испортить ваше настроение: советы от клинического психолога

Общество

Негативное влияние смены погоды — повод задуматься о своём душевном здоровье и жизни в целом. Почему это так, Pravda.Ru пояснила клинический психолог Марианна Абравитова.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прогулка

Ушло солнце — ушло настроение, пошёл дождь- хочется плакать, а если мороз — вообще впадаем в спячку. Такая ситуация, по словам психолога, характерна, скорее, для людей, у которых в жизни что-то не ладится.

"Почему внешние факторы оказывают резкое влияние на смену настроения? Разбираться. Если, например, у вас какие-то ниши в вашей жизни совершенно пустуют или заполнены ненамного, то как раз внешние факторы будут наполнять эти ниши. Например, у вас работа, которая не радует, на которую надо ходить, и вы идёте туда, еле ноги тащите, конечно, вы будете на всё вокруг обращать внимание, в том числе и на погоду. Можно оттолкнуться от погоды как от барометра своего психологического здоровья", — пояснила Абравитова.

Перенастройку душевного состояния при перепадах погоды могут дать несколько простых вещей, делится секретами специалист.

"Очень хорошо работает электрический свет. Если вы пришли домой или на работу и включили в темное, темноватое, унылое время суток яркий свет, то ваш организм, который привык реагировать на солнце как на положительный символ радости, будет реагировать и на электрический свет, за солнышко будет воспринимать", — рассказала о простейшем способе поднять настроение эксперт.

Разноцветные краски вокруг — ещё один метод поднять настроение при любых метеосюрпризах, рекомендует собеседница Pravda.Ru.

"Больше ярких красок в одежде, в вашем доме они тоже должны присутствовать. Источников света как можно больше. Яркие шторы на окнах тоже очень хорошо играют роль, потому что мы воспринимаем окно как погоду. Можем наше подсознание и восприятие обмануть и даже самая плохая погода будет нивелироваться за счёт этих штор", — подсказала Марианна Абравитова.

Больше радостных эмоций, позитивных людей рядом, наполнять свою жизнь событиями и учиться управлять своей внутренней погодой — главные секреты, по мнению психолога, чтобы не дать ненастью испортить человеку жизнь.