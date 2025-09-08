Залог за съемную квартиру не возвращают? Что нужно знать, чтобы не дать себя обмануть

Если арендодатель не возвращает залог за квартиру, закон предусматривает определенные шаги для защиты прав арендатора. О том, как отстоять свои права, в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор юридических наук, заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Проверка перед сделкой

"При подписании договора аренды обычно вносится залог — так называемая страховая сумма на случай повреждения имущества. После окончания срока аренды эта сумма должна быть возвращена, если квартира сдана в надлежащем состоянии", — пояснил эксперт.

Он отметил, что важно внимательно проверять условия договора.

"В документах могут быть прописаны особые условия, из-за которых часть залога или вся сумма может не возвращаться. Например, несвоевременное уведомление арендодателя о съезде или мелкие долги по коммунальным платежам", — рассказал юрист.

Если квартира возвращена без повреждений, и арендодатель отказывается вернуть залог, Толмачев рекомендует оформить письменную претензию с требованием соблюсти условия договора.

"Если мирно решить вопрос не удается, единственным легальным способом остается обращение в суд. При этом важно иметь письменные доказательства договоренности — устные соглашения обычно не рассматриваются", — объяснил эксперт.

Он добавил, что при отсутствии письменного договора вернуть залог через суд практически невозможно.

"В таких случаях доказать свои права крайне сложно, а свидетельские показания редко становятся достаточным основанием для удовлетворения претензий", — заключил Толмачев.