Что делать, если ребенок отказывается идти в школу: эти факторы уничтожают детскую мотивацию

Вседозволенность с детства — одна из причин уклонения школьника от занятий в школе. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок не хочет в школу

Первое, что должны сделать родители при отказе своего чада идти на уроки — поговорить с ребёнком, подчеркивает психолог. И попытаться понять причину такого поведения, исключить возможность стрессоров в школе, буллинг, пояснил эксперт.

"Нужно разобраться и понять, что ребенка не буллят, что его не оскорбляют. Это может быть какой-то протест", — считает психолог.

Хорс пояснил, что он считает протестом.

"Это может быть леность, которая является следствием того, что родители избаловали. Если ребенок всю жизнь жил в таком состоянии, он идет в школу, где предъявляют какие-то требования к нему, учителя, то он не готов. И вот тогда он начинает говорить, что не пойдет в вашу школу, где от меня требуют, буду сидеть в теплом уютном доме, где требований нет", — уточнил специалист.

Чтобы ребенок беспричинно не посещал школу, психолог считает важным воспитывать у ребёнка ответственность за свои поступки и их последствия ещё с детства.