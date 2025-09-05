Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Деликатес на тарелке и паразит внутри — рыба или мясо: что на самом деле опаснее, чем кажется
Хельсинки удивляет: библиотека привлекает туристов совсем не книгами
Не из тех, кто сдаётся: дочь Валерии встревожила новостью о своём здоровье
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Самые высокие статуи мира: гиганты, которые соперничают с небоскрёбами
Полёт, паника и яркая помада: неожиданный союз в истории авиации
Технология, придуманная ради экологии, оборачивается расходами на ремонт: система, которая должна спасать природу, но убивает детали
Насыпной пирог, который готовится быстрее шарлотки, а выглядит как из пекарни

Скандал с наркотиками: избежит ли Аглая Тарасова реального срока

Общество

Актриса Аглая Тарасова, задержанная в аэропорту Домодедово с запрещенным веществом, с высокой вероятностью избежит реального тюремного срока. Такое мнение Pravda.Ru выразил юрист и адвокат Александр Бенхин.

Актриса Аглая Тарасова
Фото: ВК-аккаунт Аглаи Тарасовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Аглая Тарасова

Ранее стало известно, что у актрисы при досмотре в Домодедово изъяли вейп с гашишным маслом. Она прилетела из Израиля несколько дней назад. По данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ.

По словам юриста, само возбуждение дела уже показательно, ведь органы сработали без скидок на звездный статус артистки. Однако для вынесения сурового приговора оснований немного.

"В ее оправдание можно сказать, что в Израиле, откуда прилетела Тарасова, употребление и хранение в небольших количествах не считается преступлением. Поэтому здесь, скорее всего, речь идет о забывчивости, а не об умысле", — отметил эксперт.

Бенхин уточнил, что в случае с актрисой речь идет о минимальной тяжести — без признаков распространения или перепродажи.

"В идеале все может ограничиться штрафом или даже административным наказанием. В худшем случае — условный срок на 2–3 года", — добавил юрист.

Он напомнил, что похожие дела в отношении публичных персон нередко заканчивались мягко. Так, актрису Дарью Сагалову (известную по сериалу "Счастливы вместе") задерживали с кокаином, но все ограничилось административным делом. 

"Я могу гарантировать почти на 100 процентов, что Аглая Тарасова в тюрьму не сядет", — заключил Бенхин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Садоводство, цветоводство
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
Еда и рецепты
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Авто
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Популярное
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно вашей форме — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Насыпной пирог, который готовится быстрее шарлотки, а выглядит как из пекарни
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Голубика без хлопот: сорта, которые сами дают урожай и не требуют заботы
Родителям придётся платить больше: в России увеличили штраф за неисполнение обязанностей
Смех сквозь слёзы: долг в 606 тысяч разрушает карьеру известного комика
Хитрый лайфхак от Центробанка: как переводить деньги и не попасть под подозрение ФНС
Неправильное средство для стирки простыней крадёт мягкость и спокойный сон: вот что выбрать
Утро без рывков: чайная формула бодрости без перегрузки
Миллион лет в морозильнике: что скрыла микрофлора мамонтов о причинах их гибели
Эти кварталы будто сошли с полотен художников: здесь каждый шаг — как мазок на картине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.