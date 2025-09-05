Скандал с наркотиками: избежит ли Аглая Тарасова реального срока

Актриса Аглая Тарасова, задержанная в аэропорту Домодедово с запрещенным веществом, с высокой вероятностью избежит реального тюремного срока. Такое мнение Pravda.Ru выразил юрист и адвокат Александр Бенхин.

Ранее стало известно, что у актрисы при досмотре в Домодедово изъяли вейп с гашишным маслом. Она прилетела из Израиля несколько дней назад. По данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ.

По словам юриста, само возбуждение дела уже показательно, ведь органы сработали без скидок на звездный статус артистки. Однако для вынесения сурового приговора оснований немного.

"В ее оправдание можно сказать, что в Израиле, откуда прилетела Тарасова, употребление и хранение в небольших количествах не считается преступлением. Поэтому здесь, скорее всего, речь идет о забывчивости, а не об умысле", — отметил эксперт.

Бенхин уточнил, что в случае с актрисой речь идет о минимальной тяжести — без признаков распространения или перепродажи.

"В идеале все может ограничиться штрафом или даже административным наказанием. В худшем случае — условный срок на 2–3 года", — добавил юрист.

Он напомнил, что похожие дела в отношении публичных персон нередко заканчивались мягко. Так, актрису Дарью Сагалову (известную по сериалу "Счастливы вместе") задерживали с кокаином, но все ограничилось административным делом.

"Я могу гарантировать почти на 100 процентов, что Аглая Тарасова в тюрьму не сядет", — заключил Бенхин.