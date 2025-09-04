Не везение, а проверка на совесть: что будет, если расплатиться найденной банковской картой

Эксперты рассказали, что будет, если расплатиться чужой банковской картой, которую вы нашли.

Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Жительница Подмосковья подумала, что "схватила удачу за хвост", когда нашла на кассе самообслуживания магазина картхолдер, в котором находилась банковская карта чужого человека.

Вместо того чтобы поступить по совести, она решила потратить деньги с этой карты. В общей сложности она прогуляла 16,7 тысячи рублей. Радость сменилась на разочарование, когда к ней пришли полицейские.

Женщину осудили по статье "Кража", суд назначил ей год лишения свободы условно.

Важно! Взять чужую банковскую карту и расплатиться ей, означает совершить хищение. Даже если вы не потратили много денег. И 100 рублей, снятых с чужого счета, будет достаточно, чтобы попасть под статью УК, пишет "РГ".

Уточнения

Кра́жа — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.

