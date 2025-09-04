Не сон в разных кроватях: что за самом деле убивает страсть в парах

Психолог и сексолог Александра Миллер развеяла популярный миф о том, что сон партнеров в разных кроватях разрушает отношения. Наделе же он может наоборот спасти брак.

Исследование показало, что почти 50 процентов россиянок лучше высыпаются без партнера, а около 80 процентов страдают от его храпа или движений во сне.

Очень часто многие пары начинают спать в разных кроватях не из-за отдаления, а из заботы о качестве жизни и здоровье. Недосып же ведет к раздражительности, снижению либидо и конфликтам.

"Раздельный сон в этом случае — это акт медицинской необходимости и взаимного уважения. Выспавшийся партнер — это эмоционально стабильный, присутствующий и любящий партнер", — отметила психолог.

По её словам, раздельный сон не убивает страсть, а делает секс более осознанным и желанным, возвращает элемент игры и флирта.

Эксперт раскрыла настоящую причину исчезновения страсти в отношениях.

"Скучный, рутинный секс убивает страсть, а не раздельные кровати. Более того, раздельный сон при правильном подходе может стать мощным афродизиаком", — сказала Миллер.

Получается, что раздельный сон может укрепить отношения и эмоциональную связь партнеров, сообщает Life. ru.

