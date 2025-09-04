Джорджо Армани: как один дизайнер перевернул представление о вечерней моде

Джорджо Армани внес значительный вклад в мир моды, подняв элегантность на новый уровень. Об этом Pravda.Ru рассказала креативный директор направления вечерней моды в Strogo mtm Анна-Роза Бистрофф.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Московская неделя моды

Эксперт пояснила, что работы Армани отличались чистотой силуэтов и узнаваемым стилем, при этом каждый показ оставался свежим и актуальным.

"В наше время практически невозможно придумать что-то принципиально новое в моде, но у Армани каждый раз узнавался его неповторимый почерк", — отметила Бистрофф.

Она добавила, что дизайнер оставался активным до последних лет жизни, выходил на показы и до конца оставался верен своей профессии.

"Меня впечатляет, что он ушел тихо, мирно, в кругу семьи, и при этом до конца продолжал творческую деятельность", — подчеркнула эксперт.

Бистрофф также отметила, что Армани возвел элегантность и минимализм в ранг искусства, создав чистые линии и формы, которые стали эталоном для всего мира моды.

"Он доказал, что стиль может быть одновременно сдержанным и выразительным, классическим и современным", — заключила эксперт.