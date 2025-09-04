Храните ненужный хлам? Это может сказать о вас больше, чем вы думаете

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Некоторые люди не могут расставаться с вещами и склонны хранить их даже без практической необходимости. О причинах такого поведения Pravda.Ru рассказала психолог и гештальт-терапевт Анастасия Белозерова.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info мусор

Эксперт объяснила, что накопительство связано с психологическими процессами завершения этапов жизни и проживанием потерь. Хранение предметов может быть способом сохранить ощущение контроля, компенсировать эмоциональные недостатки или поддерживать связь с людьми и событиями, которые уже завершены

"Через контакт с вещами человек пытается сохранить ощущение, что какой-то этап его жизни еще не завершен. Это может касаться подарков, старой одежды или памятных предметов — вещи становятся своеобразным продолжением контакта или эмоций, которые в реальности не были полностью выражены", — пояснила Белозерова.

По ее словам, накопительство также может быть связано с ностальгией или эмоциональной холодностью родителей в детстве.

"Для некоторых людей старые вещи становятся переносом чувств, которые не были выражены напрямую. В более редких случаях чрезмерное хранение может перерасти в патологическое накопительство, связанное с расстройствами личности", — отметила психолог.