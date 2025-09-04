Раскрыты причины внезапного роста интереса россиян к мистике и магии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Рост интереса к оккультным практикам в России связан с кризисом и повышенной тревожностью, а не с магическим мышлением. Об этом сообщил Pravda.Ru советский и российский психолог, педагог, публицист Александр Асмолов.

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
По его словам, магическое мышление как особый дар крайне редко встречается, и к нему нельзя относить увлечение астрологией, тарологией или мистикой.

"Люди ищут быстрые решения сложных вопросов, когда рациональные подходы кажутся недостаточными", — пояснил эксперт.

Асмолов отметил, что подобный всплеск интереса наблюдается во время кризисов и нестабильности, когда возникает потребность почувствовать контроль над ситуацией.

"Желание чувствовать безопасность и контроль приводит к увлечению мистикой, у людей создается впечатление, что проблемы решаются сами собой. Граждане стремятся к ощущению контроля и безопасности.", — заключил психолог.

Ранее издание РБК со ссылкой на результаты исследования компании Platforma сообщило, что за 2023–2024 годы интерес россиян к эзотерике вырос на 30%. Так, почти половина граждан положительно относятся к астрологии и гаданиям, а наибольший интерес проявляют люди 35–44 лет.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
