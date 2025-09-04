Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хиты китайского автопрома стремительно теряют в цене: Haval и Chery дешевеют быстрее, чем ожидали эксперты
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Запеканка удивит даже гурманов: раскроем главный секрет идеального сочетания тыквы и ньокки
Гниющий ковёр под деревом: опавшие фрукты как бомба замедленного действия — болезни уже рядом
Экзотические курорты России: внутренний туризм в России ставит новый рекорд
Пещеры скрывали этот секрет миллионы лет — теперь его расшифровали в генах
Невидимая граница свежести: когда безопасная вода начинает портиться по вкусу
Юбка с эффектом бумеранга: её пытались забыть, но она вернулась и стала символом дерзости
Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной

Кого защищает брачный договор? Как не стать жертвой собственных иллюзий

Общество

Брачный договор в России чаще всего используется для защиты капитала одного из супругов или накануне развода, а не в начале отношений, как думают многие. Юрист и правозащитник Екатерина Гордон в беседе с Pravda.Ru рассказала, кого такой договор защищает на самом деле.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

"На практике брачный договор чаще всего заключается в двух случаях: для защиты капитала одного из супругов, когда брак неравный, или накануне развода, чтобы мирно урегулировать имущественные вопросы. Честные договоренности в начале брака встречаются крайне редко", — отметила эксперт.

По словам юриста, брачный договор не имеет гендерного признака.

"Чаще всего он защищает интересы более обеспеченного супруга, так как в большинстве неравных браков мужчина богаче. Однако встречаются и ситуации, когда крупные бизнес-леди составляют контракт в свою пользу", — добавила Гордон.

Юрист также отметила, что кабальные брачные контракты, то есть соглашения, которые явно ущемляют права одной из сторон, сегодня легко оспариваются в суде.

"Кабальный контракт может включать условия, которые делают вторую сторону полностью зависимой или лишают ее законных прав на имущество, доход или иные активы. Современная практика позволяет оспорить такие договоры, если они нарушают баланс интересов супругов", — пояснила Гордон.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Последние материалы
Юбка с эффектом бумеранга: её пытались забыть, но она вернулась и стала символом дерзости
Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной
Покраска деревянного дома превращается в лотерею: выигрывает только правильный состав
Любовь без масок: спектакль Дама с камелиями раскрывает тайны души
Мышцы ноют после тренировки? Вот ошибки, из-за которых усталость тянется неделями
Серебряное клеймо времени: привычки, крадущие пигмент и превращающие шевелюру в пепел
Грандиозное соглашение: Россия переключает газовый поток
Антарктида под замком: почему обычным людям запрещено ступить за 60-ю параллель
Прямые рейсы Москва — Пхеньян: почему КНДР становится популярным направлением для отдыха россиян
Сжигает жир или мышцы? Вот что на самом деле делает бег на дорожке перед силовой тренировкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.