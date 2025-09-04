Кого защищает брачный договор? Как не стать жертвой собственных иллюзий

Брачный договор в России чаще всего используется для защиты капитала одного из супругов или накануне развода, а не в начале отношений, как думают многие. Юрист и правозащитник Екатерина Гордон в беседе с Pravda.Ru рассказала, кого такой договор защищает на самом деле.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

"На практике брачный договор чаще всего заключается в двух случаях: для защиты капитала одного из супругов, когда брак неравный, или накануне развода, чтобы мирно урегулировать имущественные вопросы. Честные договоренности в начале брака встречаются крайне редко", — отметила эксперт.

По словам юриста, брачный договор не имеет гендерного признака.

"Чаще всего он защищает интересы более обеспеченного супруга, так как в большинстве неравных браков мужчина богаче. Однако встречаются и ситуации, когда крупные бизнес-леди составляют контракт в свою пользу", — добавила Гордон.

Юрист также отметила, что кабальные брачные контракты, то есть соглашения, которые явно ущемляют права одной из сторон, сегодня легко оспариваются в суде.

"Кабальный контракт может включать условия, которые делают вторую сторону полностью зависимой или лишают ее законных прав на имущество, доход или иные активы. Современная практика позволяет оспорить такие договоры, если они нарушают баланс интересов супругов", — пояснила Гордон.