Как зумеры выбирают работу: результаты исследования вас удивят

Большинство молодых россиян (33%) при выборе работы отдают предпочтение удаленному формату работы. Такие данные приводит цифровая спортивная платформа "Спортмастер" на основании исследования, проведенного совместно с партнерами конкурса Fashion Camp для молодых специалистов фэшн-индустрии. С текстом соответствующего исследования ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прокачка своих профнавыков

Среди опрошенных 31% готовы приходить в офис только при необходимости, а 22% предпочитают постоянное присутствие на рабочем месте.

"Для большинства респондентов важны также бонусы от компании и возможности карьерного роста — эти факторы назвали 35% опрошенных. Кроме того, значимым является коллектив единомышленников", — отмечается в исследовании.

Для каждого третьего участника опроса среди бонусов особенно важны премии, дополнительные отгулы и ДМС, четверть опрошенных хотели бы участвовать в корпоративных мероприятиях и обучении за счет работодателя. Менее приоритетными оказались организация досуга сотрудников (19%) и компенсация занятий спортом (11%).

"Идея работать в небольшой компании для молодых респондентов не менее привлекательна, чем работа в крупной корпорации. 41% опрошенных выбрали бы стабильность и престиж в крупной компании, 40% молодых специалистов не против присоединиться к небольшой команде, чтобы быстрее набраться необходимого опыта и получить повышение. 20% респондентов хотят работать на себя", — добавили эксперты.